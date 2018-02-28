مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الفرقة الجهوية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب ولاية باجة احتفظت يوم امس 27 فيفري 2018 بشخص عمره 33 سنة من أجل تورطه في قضية عدلية موضوعها "مواقعة قاصر دون رضاها" تضررت فيها تلميذتين عمرهما 16 و19 سنة.