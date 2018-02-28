اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق العربي للإنماء بقيمة 400 مليون دينار لتطوير قطاع التعليم الابتدائي

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انتظم، بعد ظهر اليوم الاربعاء، بالعاصمة، موكب تولى خلاله كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، عبد اللطيف يوسف الحمد، التوقيع على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية، من جهة، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من جهة أخرى، بقيمة 400 مليون دينار ستخصص لتنفيذ مشروع لدعم وتطوير قطاع التعليم الابتدائي.
ويتمثل المشروع، الذي سيقع سداده على امتداد 30 سنة، منها 5 سنوات امهال، وبنسبة فائدة في حدود 2.5 بالمائة، في بناء 50 مدرسة جديدة، وتوسعة 2000 مدرسة قائمة، وصيانة 800 مدرسة، إضافة إلى توفير أثاث وتجهيزات مدرسية لفائدة أغلبية المدارس الابتدائية، مع توفير حواسيب وتجهيزات رقمية لفائدة 500 مؤسسة تعليم ابتدائي.
وأكد زياد العذاري، بالمناسبة، على أهمية هذا التمويل الذي قال إنه سيساهم في تنفيذ برنامج طموح وذي أولوية قصوى، وهو يتنزل في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على توفير كل مستلزمات تحسين وتطوير منظومة التربية والتعليم التي تشهد العديد النقائص.
وقال إن هذه النقائص تمس، بالخصوص، الجانب اللوجستي الذي تعاني منه المؤسسات التربوية في كامل جهات البلاد، معتبرا أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج إصلاحي متكامل تحظى التنمية البشرية فيه بالاهتمام الاكبر، وفق قوله.
وعبر العذاري عن ارتياحه لمستوى التعاون بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي وصفه ب"المتميز"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة المالية تعد من أبرز شركاء تونس الماليين، ومذكرا، بالمناسبة، بمساهماتها في تمويل عديد المشاريع التنموية في قطاعات ذات أولوية ومردودية هامة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
من جانبه، أكد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، عبد اللطيف يوسف الحمد، التزام مؤسسته بمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس، ومرافقتها في تنفيذ مشاريعها التنموية، مؤكدا على أهمية مشروع دعم التعليم الابتدائي باعتبار ما سيتيحه من فرص لإصلاح القطاع التربوي، ولتوفير كل الظروف الملائمة له حتى يؤدي رسالته في تأطير الناشئة على أحسن الوجوه.
وتم خلال نفس الموكب التوقيع على هبة من الصندوق بقيمة تناهز 2.4 مليون دينار ستخصص للمساهمة في تمويل دراسة مشروع ربط مدينة الكاف بالطريق السيارة.
يشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مكن تونس من 59 قرضا لفائدة 58 مشروعا تنمويا بقيمة تناهز 7450 مليون دينار تونسي منذ انطلاق التعاون بين الجانبين سنة 1974، وشملت هذه المشاريع قطاعات البنية الاساسية من طرقات وطرقات سيارة وسدود، بالإضافة الى قطاع الفلاحة والصناعة والتنمية الريفية والتنمية المندمجة والتعليم الابتدائي والعالي.
كما وفر الصندوق لفائدة تونس منذ انطلاق التعاون هبات فاقت قيمتها 47 مليون دينار تونسي خصصت لانجاز عديد الدراسات الفنية والاستثمارات، علاوة على تعهده خلال مشاركة مديره العام عبد اللطيف يوسف الحمد في منتدى تونس للاستثمار 20-20 بتخصيص 1.5 مليار دولار لفائدة مشاريع تنموية على امتداد فترة المخطط 2016 - 2020.
انتظم، بعد ظهر اليوم الاربعاء، بالعاصمة، موكب تولى خلاله كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، عبد اللطيف يوسف الحمد، التوقيع على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية، من جهة، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من جهة أخرى، بقيمة 400 مليون دينار ستخصص لتنفيذ مشروع لدعم وتطوير قطاع التعليم الابتدائي.
ويتمثل المشروع، الذي سيقع سداده على امتداد 30 سنة، منها 5 سنوات امهال، وبنسبة فائدة في حدود 2.5 بالمائة، في بناء 50 مدرسة جديدة، وتوسعة 2000 مدرسة قائمة، وصيانة 800 مدرسة، إضافة إلى توفير أثاث وتجهيزات مدرسية لفائدة أغلبية المدارس الابتدائية، مع توفير حواسيب وتجهيزات رقمية لفائدة 500 مؤسسة تعليم ابتدائي.
وأكد زياد العذاري، بالمناسبة، على أهمية هذا التمويل الذي قال إنه سيساهم في تنفيذ برنامج طموح وذي أولوية قصوى، وهو يتنزل في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على توفير كل مستلزمات تحسين وتطوير منظومة التربية والتعليم التي تشهد العديد النقائص.
وقال إن هذه النقائص تمس، بالخصوص، الجانب اللوجستي الذي تعاني منه المؤسسات التربوية في كامل جهات البلاد، معتبرا أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج إصلاحي متكامل تحظى التنمية البشرية فيه بالاهتمام الاكبر، وفق قوله.
وعبر العذاري عن ارتياحه لمستوى التعاون بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي وصفه ب"المتميز"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة المالية تعد من أبرز شركاء تونس الماليين، ومذكرا، بالمناسبة، بمساهماتها في تمويل عديد المشاريع التنموية في قطاعات ذات أولوية ومردودية هامة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
من جانبه، أكد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، عبد اللطيف يوسف الحمد، التزام مؤسسته بمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس، ومرافقتها في تنفيذ مشاريعها التنموية، مؤكدا على أهمية مشروع دعم التعليم الابتدائي باعتبار ما سيتيحه من فرص لإصلاح القطاع التربوي، ولتوفير كل الظروف الملائمة له حتى يؤدي رسالته في تأطير الناشئة على أحسن الوجوه.
وتم خلال نفس الموكب التوقيع على هبة من الصندوق بقيمة تناهز 2.4 مليون دينار ستخصص للمساهمة في تمويل دراسة مشروع ربط مدينة الكاف بالطريق السيارة.
يشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مكن تونس من 59 قرضا لفائدة 58 مشروعا تنمويا بقيمة تناهز 7450 مليون دينار تونسي منذ انطلاق التعاون بين الجانبين سنة 1974، وشملت هذه المشاريع قطاعات البنية الاساسية من طرقات وطرقات سيارة وسدود، بالإضافة الى قطاع الفلاحة والصناعة والتنمية الريفية والتنمية المندمجة والتعليم الابتدائي والعالي.
كما وفر الصندوق لفائدة تونس منذ انطلاق التعاون هبات فاقت قيمتها 47 مليون دينار تونسي خصصت لانجاز عديد الدراسات الفنية والاستثمارات، علاوة على تعهده خلال مشاركة مديره العام عبد اللطيف يوسف الحمد في منتدى تونس للاستثمار 20-20 بتخصيص 1.5 مليار دولار لفائدة مشاريع تنموية على امتداد فترة المخطط 2016 - 2020.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018