سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"

أعربت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق، عن تفاؤلها فيما يتعلق بالموسم السياحي 2018 ، قائلة

" ننتظر إستقبال حوالي 8 ملايين سائح هذه السنة ، مقابل 7 ملايين سائح وفروا عملة صعبة بقيمة 800ر2 مليون دينار في موسم 2017 ".

وأعلنت في تصريح لوسائل الإعلام ، خلال إفتتاحها اليوم الأربعاء الدورة 24 للسوق الدولية للسياحة التي تتواصل إلى 3 مارس القادم بفضاء قصر المعارض بالكرم، أن عدد السواح الجزائريين الذين زاروا تونس الى اليوم ارتفع بنسبة 30 بالمائة.

وأبرزت أنه سيتم تنظيم زيارة في الأسبوع المقبل لروسيا لإجراء لقاءات مع فاعلين ومسؤولين في المجال السياحي الروسي .

وأوضح رئيس ديوان وزيرة السياحة نبيل بزويش، أن الوافدين على تونس من السياح بلغ عددهم 662 ألف و680 زائر إلى غاية 20 فيفري 2018 أي بنسبة إرتفاع قدرت ب19 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017

وأضاف أن العائدات السياحية ارتفعت إلى غاية هذا التاريخ ب 245 مليون دينار بتسجيل تقدم بنسبة 16 بالمائة، في حين تم تسجيل تراجع في عدد الليالي المقضاة بنسبة 6 بالمائة (706 ليلة) في نهاية شهر جانفي 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017

ولفت منظم السوق الدولية للسياحة، عفيف كشك، إلى أن هذه الدورة تنتظم تحت شعار "انتعاش السياحة التونسية" وبمشاركة 120 عارضا تونسيا و أجنبيا من مصر والجزائر وأندونيسيا وجنوب إفريقيا والكاميرون والكونغو.

كما ستشهد الدورة مشاركة جهات متنوعة تشمل النزل ووكالات الأسفار والمطاعم ومحطات الإستشفاء والعلاج والنقل والثقافة والترفيه والسياحة البحرية والرياضة ورياضة الصولجان.

وستنظم في إطار المعرض ندوات وورشات، تتناول واقع وآفاق السياحة التونسية والسياحة الإيكولوجية، وسيتم تنظيم 5 صالونات ضمن فضاء المعرض وهي :معرض "السوق الدولية للسياحية " المتخصص في السياحة و الرحلات و معرض "سبا اكسبو" المهتم بجمال التجميل و الصحة و " هوريكا اكبو" المتخصص في التجهيزات و خدمات الفنادق و صالون الترفيه والأنشطة المائية و صالون "الغولف".

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