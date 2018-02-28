منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي‎

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – قيس عماري:

اكد منذ قليل رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بسيدي بوزيد الطاهر التليلي ان الاتحاد على اتم الاستعداد للدخول في اضراب عام جهوي.

و ذلك احتجاجا و تنديدا بالحادثة التي أتاها الكاتب العام للولاية و كذلك سلبية والي الجهة في تناوله للموضوع اكد انه في صورة عدم جدية السلطة الجهوية في فتح تحقيق في الحادثة ة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.