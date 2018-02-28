منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي‎

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سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – قيس عماري:
اكد منذ قليل رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بسيدي بوزيد الطاهر التليلي ان الاتحاد على اتم الاستعداد للدخول في اضراب عام جهوي.
و ذلك احتجاجا و تنديدا بالحادثة التي أتاها الكاتب العام للولاية و كذلك سلبية والي الجهة في تناوله للموضوع اكد انه في صورة عدم جدية السلطة الجهوية في فتح تحقيق في الحادثة ة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – قيس عماري:
اكد منذ قليل رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بسيدي بوزيد الطاهر التليلي ان الاتحاد على اتم الاستعداد للدخول في اضراب عام جهوي.
و ذلك احتجاجا و تنديدا بالحادثة التي أتاها الكاتب العام للولاية و كذلك سلبية والي الجهة في تناوله للموضوع اكد انه في صورة عدم جدية السلطة الجهوية في فتح تحقيق في الحادثة ة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018