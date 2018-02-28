النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين

سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

جد منذ قليل حادث مرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 من جهة النفيضة تمثل في انقلاب شاحنة خفيفة محملة بكمية من الخضر والغلال مما أسفر عن إصابة نفرين تم نقلهم على جناح السرعة من طرف وحدات الحماية المدنية إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة كما تحولت وحدات من حرس المرور وقامت بفتح الطريق وتسهيل حركة المرور وحسب ما توفر لنا من معلومات أولية فإن حالة المصابين غير خطيرة في انتظار استكمال الفحوصات الطبية وتعود أسباب الحادث إلى انزلاق الشاحنة وعدم قدرة السائق عن السيطرة عليها.