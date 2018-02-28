بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد

أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن حكومة يوسف الشاهد عازمة على استئصال ظاهرة الفساد ولن تدّخر جهدا في تعقّب كلّ الأطراف المتورطة فيها وإحالتها على القضاء وستواصل دعم المنظومة التشريعيّة والإداريّة والمؤسّساتيّة للقضاء على هذه الآفة.

وأضاف الوزير في كلمته اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف أن حكومة الوحدة الوطنية تقود عمليّة واسعة النّطاق لمكافحة الفساد وتعمل على تسخير كلّ الوسائل للتصدّي لهذه الظّاهرة باعتبارها تمثّل خطرا كبيرا على اقتصاد البلاد وكذلك على مسار الانتقال الدّيمقراطي.

وبين بن غربية أن تونس تحرص على تركيز هيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد كهيئة دستورية ستتجه جهودها للإسهام في مكافحة الفساد وفي سياسات الحوكمة الرّشيدة ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها وتعزّز مبادئ الشّفافيّة والنّزاهة والمساءلة.

وعلى صعيد آخر قال الوزير أن تونس حقّقت تقدّما كبيرا في مقاومة الإرهاب الذي يمثّل تحدّيا لكافة الدّول واعتمدت التشريعات اللاّزمة لمقاومة هذه الظّاهرة في إطار احترام حقوق الإنسان كما اعتمدت استراتيجيّة وطنيّة متعدّدة الأبعاد تتضمّن الوقاية والعمل الاستباقي من ذلك إيلاء كلّ الأهميّة للتوعية وإشاعة ثقافة التّسامح والانفتاح على الآخر ونبذ العنف ولتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وهي في هذا الإطار تتعاون مع كلّ الدّول والمنظّمات والهيئات الدّوليّة لتطويق هذه الظّاهرة والقضاء عليها.