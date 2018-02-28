تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية‎

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تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
تعطلت الجلسة المخصصة لمتابعة مخرجات اجتماع، اول امس الاثنين، الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة لمتابعة القرارات التي نص عليها اتفاق الكامور المبرم بتاريخ 15 جوان 2017 بسبب خلاف في عملية التنظيم، حيث ندد عدد من رؤساء نقاط اعتصام الكامور بعملية اقصائهم من حضور هذه الجلسة الهامة والاكتفاء بحضور اعضاء التنسيقية والبالغ عددهم 10.
وقد ساهم هذا الخلاف في تعطيل الجلسة التي كانت ستعقد في حدود الساعة الرابعة مساء تحت اشراف والي الجهة وبحضور الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين ومديري شركتي البيئة والبستنة والتنمية والاستثمار.
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
تعطلت الجلسة المخصصة لمتابعة مخرجات اجتماع، اول امس الاثنين، الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة لمتابعة القرارات التي نص عليها اتفاق الكامور المبرم بتاريخ 15 جوان 2017 بسبب خلاف في عملية التنظيم، حيث ندد عدد من رؤساء نقاط اعتصام الكامور بعملية اقصائهم من حضور هذه الجلسة الهامة والاكتفاء بحضور اعضاء التنسيقية والبالغ عددهم 10.
وقد ساهم هذا الخلاف في تعطيل الجلسة التي كانت ستعقد في حدود الساعة الرابعة مساء تحت اشراف والي الجهة وبحضور الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين ومديري شركتي البيئة والبستنة والتنمية والاستثمار.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018