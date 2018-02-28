تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية‎

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

تعطلت الجلسة المخصصة لمتابعة مخرجات اجتماع، اول امس الاثنين، الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة لمتابعة القرارات التي نص عليها اتفاق الكامور المبرم بتاريخ 15 جوان 2017 بسبب خلاف في عملية التنظيم، حيث ندد عدد من رؤساء نقاط اعتصام الكامور بعملية اقصائهم من حضور هذه الجلسة الهامة والاكتفاء بحضور اعضاء التنسيقية والبالغ عددهم 10.

وقد ساهم هذا الخلاف في تعطيل الجلسة التي كانت ستعقد في حدود الساعة الرابعة مساء تحت اشراف والي الجهة وبحضور الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين ومديري شركتي البيئة والبستنة والتنمية والاستثمار.