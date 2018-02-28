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يوم الأربعاء 28 فيفري 2018
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اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
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الأولى
اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018 | 17:29

شاركت تونس في المؤتمر العالمي للهاتف الجوال الذي تحتضنه مدينة  برشلونة الاسبانية  منذ 26 فيفري 2018 .وقد تميّز جناح تونس في هذا الحدث العالمي بمشاركة عدد من الشركات التونسية  والمشغلين الناشطين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

و في مداخلة ألقاها محمّد الفاضل كريّم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس في الجناح التونسي، أشاد بنجاح عديد المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيات الاتصال في تونس و تمكّن البعض منها من النجاح في أسواق ٲخرى خارج حدود الوطن.

وأوضح  كريّم أنّه من بين أسباب نجاح المؤسسات التونسية هو موقع تونس الجغرافي المتميّز سيّما و أنّها تمّثّل نقطة اتصال طبيعيّة وهمزة وصل  بين أفريقيا وأوروبا،  فضلا عن العناية التي توليها الحكومة التونسية منذ عام 2011 لدعم قطاع الاتصالات من خلال اتّخاذ العديد من المبادرات التشريعيّة والهيكليّة.

وأفاد الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس أنّ ثراء الموارد البشرية التونسية ساهم أيضا في تطورّ المؤسسات الناشطة  في مجال تكنولوجيا الاتصال .

وأشار محمد الفاضل كريّم كذلك إلى البنيّة الاتصالية المتطورة في تونس مذكرا بمجهودات اتصالات تونس، المشغل  الرائد  في  هذا المجال، حيث قام بتركيز

 أكثر من 20.000 كلم من الأليّاف البصريّة وعزز الربط بالشبكة الدولية عبر ثلاثة  كابلات بحريّة  فضلا عن  تقديمه لحلول متكاملة و مندمجة  في  مجال الخدمات الموجهة للمؤسسات.

واختتم الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس بقوله "إنّ الشركات لديها كلّ ما تحتاجه في تونس لتقديم خدمات عالية الجودة في جميع  المجالات "

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الأولى
اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018 | 17:29

شاركت تونس في المؤتمر العالمي للهاتف الجوال الذي تحتضنه مدينة  برشلونة الاسبانية  منذ 26 فيفري 2018 .وقد تميّز جناح تونس في هذا الحدث العالمي بمشاركة عدد من الشركات التونسية  والمشغلين الناشطين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

و في مداخلة ألقاها محمّد الفاضل كريّم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس في الجناح التونسي، أشاد بنجاح عديد المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيات الاتصال في تونس و تمكّن البعض منها من النجاح في أسواق ٲخرى خارج حدود الوطن.

وأوضح  كريّم أنّه من بين أسباب نجاح المؤسسات التونسية هو موقع تونس الجغرافي المتميّز سيّما و أنّها تمّثّل نقطة اتصال طبيعيّة وهمزة وصل  بين أفريقيا وأوروبا،  فضلا عن العناية التي توليها الحكومة التونسية منذ عام 2011 لدعم قطاع الاتصالات من خلال اتّخاذ العديد من المبادرات التشريعيّة والهيكليّة.

وأفاد الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس أنّ ثراء الموارد البشرية التونسية ساهم أيضا في تطورّ المؤسسات الناشطة  في مجال تكنولوجيا الاتصال .

وأشار محمد الفاضل كريّم كذلك إلى البنيّة الاتصالية المتطورة في تونس مذكرا بمجهودات اتصالات تونس، المشغل  الرائد  في  هذا المجال، حيث قام بتركيز

 أكثر من 20.000 كلم من الأليّاف البصريّة وعزز الربط بالشبكة الدولية عبر ثلاثة  كابلات بحريّة  فضلا عن  تقديمه لحلول متكاملة و مندمجة  في  مجال الخدمات الموجهة للمؤسسات.

واختتم الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس بقوله "إنّ الشركات لديها كلّ ما تحتاجه في تونس لتقديم خدمات عالية الجودة في جميع  المجالات "

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الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
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28 فيفري 2018 السّاعة 19:38
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