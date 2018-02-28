اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال

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شاركت تونس في المؤتمر العالمي للهاتف الجوال الذي تحتضنه مدينة برشلونة الاسبانية منذ 26 فيفري 2018 .وقد تميّز جناح تونس في هذا الحدث العالمي بمشاركة عدد من الشركات التونسية والمشغلين الناشطين في مجال تكنولوجيا المعلومات.
و في مداخلة ألقاها محمّد الفاضل كريّم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس في الجناح التونسي، أشاد بنجاح عديد المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيات الاتصال في تونس و تمكّن البعض منها من النجاح في أسواق ٲخرى خارج حدود الوطن.
وأوضح كريّم أنّه من بين أسباب نجاح المؤسسات التونسية هو موقع تونس الجغرافي المتميّز سيّما و أنّها تمّثّل نقطة اتصال طبيعيّة وهمزة وصل بين أفريقيا وأوروبا، فضلا عن العناية التي توليها الحكومة التونسية منذ عام 2011 لدعم قطاع الاتصالات من خلال اتّخاذ العديد من المبادرات التشريعيّة والهيكليّة.
وأفاد الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس أنّ ثراء الموارد البشرية التونسية ساهم أيضا في تطورّ المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيا الاتصال .
وأشار محمد الفاضل كريّم كذلك إلى البنيّة الاتصالية المتطورة في تونس مذكرا بمجهودات اتصالات تونس، المشغل الرائد في هذا المجال، حيث قام بتركيز
أكثر من 20.000 كلم من الأليّاف البصريّة وعزز الربط بالشبكة الدولية عبر ثلاثة كابلات بحريّة فضلا عن تقديمه لحلول متكاملة و مندمجة في مجال الخدمات الموجهة للمؤسسات.
واختتم الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس بقوله "إنّ الشركات لديها كلّ ما تحتاجه في تونس لتقديم خدمات عالية الجودة في جميع المجالات "
شاركت تونس في المؤتمر العالمي للهاتف الجوال الذي تحتضنه مدينة برشلونة الاسبانية منذ 26 فيفري 2018 .وقد تميّز جناح تونس في هذا الحدث العالمي بمشاركة عدد من الشركات التونسية والمشغلين الناشطين في مجال تكنولوجيا المعلومات.
و في مداخلة ألقاها محمّد الفاضل كريّم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس في الجناح التونسي، أشاد بنجاح عديد المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيات الاتصال في تونس و تمكّن البعض منها من النجاح في أسواق ٲخرى خارج حدود الوطن.
وأوضح كريّم أنّه من بين أسباب نجاح المؤسسات التونسية هو موقع تونس الجغرافي المتميّز سيّما و أنّها تمّثّل نقطة اتصال طبيعيّة وهمزة وصل بين أفريقيا وأوروبا، فضلا عن العناية التي توليها الحكومة التونسية منذ عام 2011 لدعم قطاع الاتصالات من خلال اتّخاذ العديد من المبادرات التشريعيّة والهيكليّة.
وأفاد الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس أنّ ثراء الموارد البشرية التونسية ساهم أيضا في تطورّ المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيا الاتصال .
وأشار محمد الفاضل كريّم كذلك إلى البنيّة الاتصالية المتطورة في تونس مذكرا بمجهودات اتصالات تونس، المشغل الرائد في هذا المجال، حيث قام بتركيز
أكثر من 20.000 كلم من الأليّاف البصريّة وعزز الربط بالشبكة الدولية عبر ثلاثة كابلات بحريّة فضلا عن تقديمه لحلول متكاملة و مندمجة في مجال الخدمات الموجهة للمؤسسات.
واختتم الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس بقوله "إنّ الشركات لديها كلّ ما تحتاجه في تونس لتقديم خدمات عالية الجودة في جميع المجالات "
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018