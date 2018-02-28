منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تطالب الوالي بفتح تحقيق في تصرفات الكاتب العام للولاية‎

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – قيس عماري:

منظمة الاعراف تطالب الوالي بفتح تحقيق في تصرفات الكاتب العام

أصدر عشية اليوم الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بسيدي بوزيد بيانا عبر من خلاله عن استنكاره من تصرف الكاتب العام للولاية تجاه رئيس منظمة الاعراف بجهة سيدي بوزيد. و اعتبر البيان أن التصرف الذي اتاه الكاتب العام للولاية هو تعد و اهانة للمنظمة ككل.

و ذكر البيان أن الكاتب العام للولاية استعان بالامن لاجبار رئيس المنظمة على مغادرة جلسة مخصصة لتوزيع مادة السداري.

و طالب اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي والي الجهة بفتح تحقيق في تصرفات الكاتب العام للولاية و اصدار اعتذار رسمي.