الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي

يخوضُ لاعب التنس التونسي مالك الجزيري اليوم الأربعاء، مباراة ثأرية أمام الهولندي روبن هاس في الدور الثاني من بطولة دبي المفتوحة للتنس.

كان الجزيري حقق مفاجأة أمس الثلاثاء، بإقصاء البلغاري جريجوري ديميتروف، المصنف الرابع عالميًا، بالفوز عليه (2-1)، وهي نفس النتيجة التي أقصى بها هاس (المصنف 43 عالميًا)، الفرنسي كانتان هاليز.

وستكون المواجهة ثأرية لمالك، الذي سبق وتفوق عليه هاس في 2015 ببطولة أكس أون بروفانس الفرنسية، بعد الفوز بالمجموعة الأولى (6-3)، وتقدمه في الثانية (2-0) قبل أن ينسحب الجزيري؛ للإصابة.يذكر أنَّ مالك الجزيري، سبق له أن أدرك الدور ربع النهائي لبطولة دبي المفتوحة في 2014.

المصدرك كووورة