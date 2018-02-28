هيئة مكافحة الفساد : عدد من قرارات بعض المسؤولين بالنيابات الخصوصية مخالفة للقانون

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أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنّ عددا من قرارات بعض المسؤولين بالنيابات الخصوصية التى تم اتخاذها مؤخرا كانت مخالفة للقانون، مشيرة الى أن اتخاذ هذه القرارات قبل مدة قصيرة من إجراء الإنتخابات البلدية يمكن أن يثير تأويلات.
وأبرزت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن رئيس الهيئة تلقى خلال المدّة الأخيرة مجموعة من الملفات المتضمنة لشبهات فساد، تُنسب إلى بعض المسؤولين في النيابات الخصوصية ، أصدروا خلال المدة الأخيرة قرارات مخالفة للقانون تتعلّق بمنح امتيازات أو رخص.
وأضافت أن الأبحاث والأعمال الاستقصائية التي تولّت الهيئة القيام بها أثبتت أن عددا من القرارات كانت فعلا مخالفة للقانون.
وأكدت أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقى الطبيب، ينبه هؤلاء المسؤولين الى ضرورة احترام القانون والتراتيب، مذكرا بأن المساءلة والمحاسبة الإدارية والقضائية تضل قائمة ويتمّ تفعيلها كلما دعت الضرورة لذلك وفي أي وقت.
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنّ عددا من قرارات بعض المسؤولين بالنيابات الخصوصية التى تم اتخاذها مؤخرا كانت مخالفة للقانون، مشيرة الى أن اتخاذ هذه القرارات قبل مدة قصيرة من إجراء الإنتخابات البلدية يمكن أن يثير تأويلات.
وأبرزت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن رئيس الهيئة تلقى خلال المدّة الأخيرة مجموعة من الملفات المتضمنة لشبهات فساد، تُنسب إلى بعض المسؤولين في النيابات الخصوصية ، أصدروا خلال المدة الأخيرة قرارات مخالفة للقانون تتعلّق بمنح امتيازات أو رخص.
وأضافت أن الأبحاث والأعمال الاستقصائية التي تولّت الهيئة القيام بها أثبتت أن عددا من القرارات كانت فعلا مخالفة للقانون.
وأكدت أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقى الطبيب، ينبه هؤلاء المسؤولين الى ضرورة احترام القانون والتراتيب، مذكرا بأن المساءلة والمحاسبة الإدارية والقضائية تضل قائمة ويتمّ تفعيلها كلما دعت الضرورة لذلك وفي أي وقت.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018