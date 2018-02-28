تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري

الشروق اون لاين – سليم العجرودي:

علمت الشروق اون لاين ان وزير الداخلية الاسبق محمد الناجم الغرسلي لم يحضر اليوم الاربعاء امام قاضي التحقيق العسكري وفق الاستدعاء الموجه اليه لاستنطاقه في ما يعرف بقضية" التامر على امن الدولة ووضع النفس على ذمة جيش اجنبي زمن السلم". فيما حضر محاموه نيابة عنه واعلموا قاضي التحقيق بانه يتعذر على منوبهم المثول امامه لاسباب صحية مقدمين جملة من الوثائق الطبية حول مرور الغرسلي بمشاكل صحية على مستوى القلب , متعهدين باستكمال تقديم ملف طبي متكامل حول الوضع الصحي لمنوبهم.