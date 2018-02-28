القيروان: اليوم انطلاق التظاهرة الثقافية" الكتاب أنيس المسافر"

مكتب القيروان – الشروق اون لاين – سعيدة الجلاصي:

تنظم الوكالة الفنية للنقل البري بالقيروان تظاهرة ثقافية تحت عنوان "الكتاب أنيس المسافر" و ذلك طيلة أيام 28 فيفري و 1 مارس و 2 مارس 2018 بالتنسيق مع كل من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية و الإدارة الجهوية للتربية بالقيروان و المكتبة المتجولة و المكتب الجهوي لمنظمة التربية و الأسرة بالقيروان .و تأتي هذه البادرة في إطار تنفيذ استراتيجية الاتصال الخارجي للوكالة الفنية للنقل البري بخصوص تنشيط فضاءات محطات النقل البري و تدعيما لدورها المجتمعي في مجال الثقافة و التنشيط و الترغيب في المطالعة.