اصحاب سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون بمنتزه النحلي

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يعتصم نحو 34 شخصا من سواق واصحاب سيارات النقل الريفي ببنزرت بمنتزه النحلي من ولاية اريانة منذ اكثر من 10 ايام، بعد ايقاف الوحدات الامنية لتحركهم في اتجاه ساحة القصبة بالعاصمة للتظلم وابلاغ اصواتهم الى رئاسة الحكومة على اثر نقلتهم من تينجة وسط مدينة بنزرت الى حي الجلاء على مسافة كيلومترين تقريبا مما اضر بمصالحهم.
وافاد الممثل عن المعتصمين نسيم العميري (صاحب سيارة نقل ريفي ببنزرت) لمراسلة (وات) باريانة ان "المصالح الجهوية ببنزرت تولت منذ بداية شهر جانفي 2018 نقلة المحطة المخصصة للنقل الريفي من نهج تينجة وسط المدينة الى محطة الجلاء على بعد كيلومترين تقريبا، بالقوة العامة، رغم مطالب الاعتراض على النقلة التي اضرت بمصالحهم".
وقال إن "اصحاب سيارات النقل الريفي يعملون على خط بنزرت-حافر مهر-بني نافع -برج شلوف، منذ اكثر من 20 سنة، والمحطة الجديدة بحي الجلاء بعيدة عن المواطن، الذي اصبح يستقل الحافلات وسيارات التاكسي الفردي، انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة، مستغنيا بصفة كلية عن خدمات النقل الريفي بعد ان وقع ابعاد المحطة عن وسط المدينة".
وأكد نسيم المعمري في جانب اخر ان "اصحاب سيارات النقل الريفي، قدموا مقترحات بديلة لوالي بنزرت بالتنسيق مع الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات النقل الريفي متمثلة في امكانية اسداء الخدمات للمواطنين انطلاقا من 3 اماكن وهي نهج الدقي بجانب مستودع البكوش او نهج العرب خلف ملعب الشمال او خلف المستودع البلدي الكائن امام عمارة معمر، لكن كل هذه المقترحات لم تجد صداها لدى السلطات الجهوية وبقيت الاشكالية في عدم امكانية مزاولة النشاط في نقل المواطنين من المحطة الجديدة قائمة"، وفق قوله.
من جهته، عبر محرز السعيداني (صاحب سيارة نقل ريفي) عن اسفه لما اسماه "مغالطة والي بنزرت للراي العام" من خلال اقتراح محطة وادي المرج قرب مستشفى الولادات كحل جديد لسواق التاكسي الفردي، واضاف ان المقترح "مرفوض باعتبار ان محطة وادي المرج تبعد ايضا نحو كيلومترين عن وسط المدينة ولا يمكنها حل الاشكال".
وذكر في هذا الصدد ان السلطات الجهوية ببنزرت، بما فيها اعضاء مجلس النواب وممثلي النقابة الجهوية لسواق النقل الريفي ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "خذلتهم" وفق تعبيره، باعتبارها "لم تحرك ساكنا لتمكينهم من مزاولة نشاطهم وتسديد ديونهم وتوفير قوت عائلاتهم وهو ما دفع للتحرك في اتجاه القصبة للتحاور مع المسؤولين على المستوى المركزي".
صورة تمثيلية
يعتصم نحو 34 شخصا من سواق واصحاب سيارات النقل الريفي ببنزرت بمنتزه النحلي من ولاية اريانة منذ اكثر من 10 ايام، بعد ايقاف الوحدات الامنية لتحركهم في اتجاه ساحة القصبة بالعاصمة للتظلم وابلاغ اصواتهم الى رئاسة الحكومة على اثر نقلتهم من تينجة وسط مدينة بنزرت الى حي الجلاء على مسافة كيلومترين تقريبا مما اضر بمصالحهم.
وافاد الممثل عن المعتصمين نسيم العميري (صاحب سيارة نقل ريفي ببنزرت) لمراسلة (وات) باريانة ان "المصالح الجهوية ببنزرت تولت منذ بداية شهر جانفي 2018 نقلة المحطة المخصصة للنقل الريفي من نهج تينجة وسط المدينة الى محطة الجلاء على بعد كيلومترين تقريبا، بالقوة العامة، رغم مطالب الاعتراض على النقلة التي اضرت بمصالحهم".
وقال إن "اصحاب سيارات النقل الريفي يعملون على خط بنزرت-حافر مهر-بني نافع -برج شلوف، منذ اكثر من 20 سنة، والمحطة الجديدة بحي الجلاء بعيدة عن المواطن، الذي اصبح يستقل الحافلات وسيارات التاكسي الفردي، انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة، مستغنيا بصفة كلية عن خدمات النقل الريفي بعد ان وقع ابعاد المحطة عن وسط المدينة".
وأكد نسيم المعمري في جانب اخر ان "اصحاب سيارات النقل الريفي، قدموا مقترحات بديلة لوالي بنزرت بالتنسيق مع الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات النقل الريفي متمثلة في امكانية اسداء الخدمات للمواطنين انطلاقا من 3 اماكن وهي نهج الدقي بجانب مستودع البكوش او نهج العرب خلف ملعب الشمال او خلف المستودع البلدي الكائن امام عمارة معمر، لكن كل هذه المقترحات لم تجد صداها لدى السلطات الجهوية وبقيت الاشكالية في عدم امكانية مزاولة النشاط في نقل المواطنين من المحطة الجديدة قائمة"، وفق قوله.
من جهته، عبر محرز السعيداني (صاحب سيارة نقل ريفي) عن اسفه لما اسماه "مغالطة والي بنزرت للراي العام" من خلال اقتراح محطة وادي المرج قرب مستشفى الولادات كحل جديد لسواق التاكسي الفردي، واضاف ان المقترح "مرفوض باعتبار ان محطة وادي المرج تبعد ايضا نحو كيلومترين عن وسط المدينة ولا يمكنها حل الاشكال".
وذكر في هذا الصدد ان السلطات الجهوية ببنزرت، بما فيها اعضاء مجلس النواب وممثلي النقابة الجهوية لسواق النقل الريفي ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "خذلتهم" وفق تعبيره، باعتبارها "لم تحرك ساكنا لتمكينهم من مزاولة نشاطهم وتسديد ديونهم وتوفير قوت عائلاتهم وهو ما دفع للتحرك في اتجاه القصبة للتحاور مع المسؤولين على المستوى المركزي".
صورة تمثيلية
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018