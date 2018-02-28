اصحاب سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون بمنتزه النحلي

يعتصم نحو 34 شخصا من سواق واصحاب سيارات النقل الريفي ببنزرت بمنتزه النحلي من ولاية اريانة منذ اكثر من 10 ايام، بعد ايقاف الوحدات الامنية لتحركهم في اتجاه ساحة القصبة بالعاصمة للتظلم وابلاغ اصواتهم الى رئاسة الحكومة على اثر نقلتهم من تينجة وسط مدينة بنزرت الى حي الجلاء على مسافة كيلومترين تقريبا مما اضر بمصالحهم.

وافاد الممثل عن المعتصمين نسيم العميري (صاحب سيارة نقل ريفي ببنزرت) لمراسلة (وات) باريانة ان "المصالح الجهوية ببنزرت تولت منذ بداية شهر جانفي 2018 نقلة المحطة المخصصة للنقل الريفي من نهج تينجة وسط المدينة الى محطة الجلاء على بعد كيلومترين تقريبا، بالقوة العامة، رغم مطالب الاعتراض على النقلة التي اضرت بمصالحهم".

وقال إن "اصحاب سيارات النقل الريفي يعملون على خط بنزرت-حافر مهر-بني نافع -برج شلوف، منذ اكثر من 20 سنة، والمحطة الجديدة بحي الجلاء بعيدة عن المواطن، الذي اصبح يستقل الحافلات وسيارات التاكسي الفردي، انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة، مستغنيا بصفة كلية عن خدمات النقل الريفي بعد ان وقع ابعاد المحطة عن وسط المدينة".

وأكد نسيم المعمري في جانب اخر ان "اصحاب سيارات النقل الريفي، قدموا مقترحات بديلة لوالي بنزرت بالتنسيق مع الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات النقل الريفي متمثلة في امكانية اسداء الخدمات للمواطنين انطلاقا من 3 اماكن وهي نهج الدقي بجانب مستودع البكوش او نهج العرب خلف ملعب الشمال او خلف المستودع البلدي الكائن امام عمارة معمر، لكن كل هذه المقترحات لم تجد صداها لدى السلطات الجهوية وبقيت الاشكالية في عدم امكانية مزاولة النشاط في نقل المواطنين من المحطة الجديدة قائمة"، وفق قوله.

من جهته، عبر محرز السعيداني (صاحب سيارة نقل ريفي) عن اسفه لما اسماه "مغالطة والي بنزرت للراي العام" من خلال اقتراح محطة وادي المرج قرب مستشفى الولادات كحل جديد لسواق التاكسي الفردي، واضاف ان المقترح "مرفوض باعتبار ان محطة وادي المرج تبعد ايضا نحو كيلومترين عن وسط المدينة ولا يمكنها حل الاشكال".

وذكر في هذا الصدد ان السلطات الجهوية ببنزرت، بما فيها اعضاء مجلس النواب وممثلي النقابة الجهوية لسواق النقل الريفي ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "خذلتهم" وفق تعبيره، باعتبارها "لم تحرك ساكنا لتمكينهم من مزاولة نشاطهم وتسديد ديونهم وتوفير قوت عائلاتهم وهو ما دفع للتحرك في اتجاه القصبة للتحاور مع المسؤولين على المستوى المركزي".

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