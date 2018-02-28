الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 28 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
اصحاب سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون بمنتزه النحلي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
الكفّ عن الجدل... والعودة الى العمل
العودة الى العمل فورا ودون إبطاء.. هذا ما يحتاجه التونسيون أولا وقبل كل شيء.. كانت هذه احدى أهم الرسائل التي اختتم بها رئيس الحكومة حديثه الأخير للتلفزة الوطنية.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 بالفيديو..فتاة تهاجم شابا وتلكمه في مطعم بجدة جريدة الشروق ليوم الإربعاء 28 فيفري 2018 المجلس الأعلى للقضاء يعتبر 'انتهاك أمنيين لحرمة محكمة بن... فتاة تونسية تكسر عزوبية كاظم الساهر بالفيديو.. مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح شوقي الطبيب: يجب تفكيك منظومة الفساد، سواء كان الفساد... وزارة الرياضة: التباحث بخصوص مشروع قانون مكافحة اعمال...
الأولى
اصحاب سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون بمنتزه النحلي
28 فيفري 2018 | 15:55

يعتصم نحو 34 شخصا من سواق واصحاب سيارات النقل الريفي ببنزرت بمنتزه النحلي من ولاية اريانة منذ اكثر من 10 ايام، بعد ايقاف الوحدات الامنية لتحركهم في اتجاه ساحة القصبة بالعاصمة للتظلم وابلاغ اصواتهم الى رئاسة الحكومة على اثر نقلتهم من تينجة وسط مدينة بنزرت الى حي الجلاء على مسافة كيلومترين تقريبا مما اضر بمصالحهم.

وافاد الممثل عن المعتصمين نسيم العميري (صاحب سيارة نقل ريفي ببنزرت) لمراسلة (وات) باريانة ان "المصالح الجهوية ببنزرت تولت منذ بداية شهر جانفي 2018 نقلة المحطة المخصصة للنقل الريفي من نهج تينجة وسط المدينة الى محطة الجلاء على بعد كيلومترين تقريبا، بالقوة العامة، رغم مطالب الاعتراض على النقلة التي اضرت بمصالحهم".

وقال إن "اصحاب سيارات النقل الريفي يعملون على خط بنزرت-حافر مهر-بني نافع -برج شلوف، منذ اكثر من 20 سنة، والمحطة الجديدة بحي الجلاء بعيدة عن المواطن، الذي اصبح يستقل الحافلات وسيارات التاكسي الفردي، انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة، مستغنيا بصفة كلية عن خدمات النقل الريفي بعد ان وقع ابعاد المحطة عن وسط المدينة".

وأكد نسيم المعمري في جانب اخر ان "اصحاب سيارات النقل الريفي، قدموا مقترحات بديلة لوالي بنزرت بالتنسيق مع الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات النقل الريفي متمثلة في امكانية اسداء الخدمات للمواطنين انطلاقا من 3 اماكن وهي نهج الدقي بجانب مستودع البكوش او نهج العرب خلف ملعب الشمال او خلف المستودع البلدي الكائن امام عمارة معمر، لكن كل هذه المقترحات لم تجد صداها لدى السلطات الجهوية وبقيت الاشكالية في عدم امكانية مزاولة النشاط في نقل المواطنين من المحطة الجديدة قائمة"، وفق قوله.

من جهته، عبر محرز السعيداني (صاحب سيارة نقل ريفي) عن اسفه لما اسماه "مغالطة والي بنزرت للراي العام" من خلال اقتراح محطة وادي المرج قرب مستشفى الولادات كحل جديد لسواق التاكسي الفردي، واضاف ان المقترح "مرفوض باعتبار ان محطة وادي المرج تبعد ايضا نحو كيلومترين عن وسط المدينة ولا يمكنها حل الاشكال".

وذكر في هذا الصدد ان السلطات الجهوية ببنزرت، بما فيها اعضاء مجلس النواب وممثلي النقابة الجهوية لسواق النقل الريفي ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "خذلتهم" وفق تعبيره، باعتبارها "لم تحرك ساكنا لتمكينهم من مزاولة نشاطهم وتسديد ديونهم وتوفير قوت عائلاتهم وهو ما دفع للتحرك في اتجاه القصبة للتحاور مع المسؤولين على المستوى المركزي".

صورة تمثيلية

تقرؤون أيضا
امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018 السّاعة 20:21
حذرت الولايات المتحدة، في بيان نشرته وزارة خارجيتها أمس الثلاثاء، من أنها ستتخذ اجراءات عقابية ضد...
المزيد >>
كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018 السّاعة 20:06
دارت عشية اليوم مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد وقد اسفرت عن النتائج التالية : ...
المزيد >>
الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018 السّاعة 19:48
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الحرس البحري بالقنطاوي في إنقاذ 3 اشخاص انقلبت بهم...
المزيد >>
عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018 السّاعة 19:38
قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بعد اجتماعها اليوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
اصحاب سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون بمنتزه النحلي
28 فيفري 2018 | 15:55

يعتصم نحو 34 شخصا من سواق واصحاب سيارات النقل الريفي ببنزرت بمنتزه النحلي من ولاية اريانة منذ اكثر من 10 ايام، بعد ايقاف الوحدات الامنية لتحركهم في اتجاه ساحة القصبة بالعاصمة للتظلم وابلاغ اصواتهم الى رئاسة الحكومة على اثر نقلتهم من تينجة وسط مدينة بنزرت الى حي الجلاء على مسافة كيلومترين تقريبا مما اضر بمصالحهم.

وافاد الممثل عن المعتصمين نسيم العميري (صاحب سيارة نقل ريفي ببنزرت) لمراسلة (وات) باريانة ان "المصالح الجهوية ببنزرت تولت منذ بداية شهر جانفي 2018 نقلة المحطة المخصصة للنقل الريفي من نهج تينجة وسط المدينة الى محطة الجلاء على بعد كيلومترين تقريبا، بالقوة العامة، رغم مطالب الاعتراض على النقلة التي اضرت بمصالحهم".

وقال إن "اصحاب سيارات النقل الريفي يعملون على خط بنزرت-حافر مهر-بني نافع -برج شلوف، منذ اكثر من 20 سنة، والمحطة الجديدة بحي الجلاء بعيدة عن المواطن، الذي اصبح يستقل الحافلات وسيارات التاكسي الفردي، انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة، مستغنيا بصفة كلية عن خدمات النقل الريفي بعد ان وقع ابعاد المحطة عن وسط المدينة".

وأكد نسيم المعمري في جانب اخر ان "اصحاب سيارات النقل الريفي، قدموا مقترحات بديلة لوالي بنزرت بالتنسيق مع الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات النقل الريفي متمثلة في امكانية اسداء الخدمات للمواطنين انطلاقا من 3 اماكن وهي نهج الدقي بجانب مستودع البكوش او نهج العرب خلف ملعب الشمال او خلف المستودع البلدي الكائن امام عمارة معمر، لكن كل هذه المقترحات لم تجد صداها لدى السلطات الجهوية وبقيت الاشكالية في عدم امكانية مزاولة النشاط في نقل المواطنين من المحطة الجديدة قائمة"، وفق قوله.

من جهته، عبر محرز السعيداني (صاحب سيارة نقل ريفي) عن اسفه لما اسماه "مغالطة والي بنزرت للراي العام" من خلال اقتراح محطة وادي المرج قرب مستشفى الولادات كحل جديد لسواق التاكسي الفردي، واضاف ان المقترح "مرفوض باعتبار ان محطة وادي المرج تبعد ايضا نحو كيلومترين عن وسط المدينة ولا يمكنها حل الاشكال".

وذكر في هذا الصدد ان السلطات الجهوية ببنزرت، بما فيها اعضاء مجلس النواب وممثلي النقابة الجهوية لسواق النقل الريفي ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "خذلتهم" وفق تعبيره، باعتبارها "لم تحرك ساكنا لتمكينهم من مزاولة نشاطهم وتسديد ديونهم وتوفير قوت عائلاتهم وهو ما دفع للتحرك في اتجاه القصبة للتحاور مع المسؤولين على المستوى المركزي".

صورة تمثيلية

تقرؤون أيضا
امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018 السّاعة 20:21
حذرت الولايات المتحدة، في بيان نشرته وزارة خارجيتها أمس الثلاثاء، من أنها ستتخذ اجراءات عقابية ضد...
المزيد >>
كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018 السّاعة 20:06
دارت عشية اليوم مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد وقد اسفرت عن النتائج التالية : ...
المزيد >>
الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018 السّاعة 19:48
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الحرس البحري بالقنطاوي في إنقاذ 3 اشخاص انقلبت بهم...
المزيد >>
عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018 السّاعة 19:38
قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بعد اجتماعها اليوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
الكفّ عن الجدل... والعودة الى العمل
العودة الى العمل فورا ودون إبطاء.. هذا ما يحتاجه التونسيون أولا وقبل كل شيء.. كانت هذه احدى أهم الرسائل التي اختتم بها رئيس الحكومة حديثه الأخير للتلفزة الوطنية.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 بالفيديو..فتاة تهاجم شابا وتلكمه في مطعم بجدة جريدة الشروق ليوم الإربعاء 28 فيفري 2018 المجلس الأعلى للقضاء يعتبر 'انتهاك أمنيين لحرمة محكمة بن... فتاة تونسية تكسر عزوبية كاظم الساهر بالفيديو.. مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح شوقي الطبيب: يجب تفكيك منظومة الفساد، سواء كان الفساد... وزارة الرياضة: التباحث بخصوص مشروع قانون مكافحة اعمال...
﻿