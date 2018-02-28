مطالبة القائمات المشاركة في الإنتخابات الجزئية بألمانيا بتقديم حساباتها

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طالبت دائرة المحاسبات القائمات الحزبية والإئتلافية والمستقلة، المشاركة في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا والمسجلين بها، والتي لم تقدم بعد حساباتها، بضرورة إيداع الحسابات في أجل أقصاه يوم 4 مارس القادم، أي بعد 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج هذه الإنتخابات، الموافق ل 18 جانفي 2018.
دعت دائرة المحاسبات القائمات، في بلاغ تذكيري لها اليوم الإربعاء، إلى إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الإنتخابية المذكورة، ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الإنتخابية، إلى جانب دفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية.
كما حثتها على إيداع النسخ الاصلية من القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الإنتخابية، ممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي، وفق الأنموذج المضمن بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فضلا عن السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الإنتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير، مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.
وذكرت كذلك بضرورة إيداع النسخة الأصلية للقائمة التفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الإنتخابية مؤشر عليها من قبل هيئة الإنتخابات، أو تصريح ممضى من رئيس القائمة والوكيل المالي في صورة عدم القيام بأية تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الإنتخابية.
وأكدت في بلاغها أيضا، ضرورة أن يتم تسليم هذه الوثائق من قبل القائمات المترشحة دفعة واحدة مباشرة الى الكتابة العامة لدائرة المحاسبات بتونس مقابل وصل في الغرض، مشددة على ان كافة القائمات ملزمة بإيداع حساباتها طبقا للفصل 86 من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
وأوضحت أن عدم إيداع القائمات للحسابات المذكورة، يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 من القانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 المنقح والمتمم لقانون الإنتخابات والإستفتاء، والمتمثلة وفق نص البلاغ، في خطية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الإنتخابية المعنية، فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشح عن القائمة المخلة.
طالبت دائرة المحاسبات القائمات الحزبية والإئتلافية والمستقلة، المشاركة في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا والمسجلين بها، والتي لم تقدم بعد حساباتها، بضرورة إيداع الحسابات في أجل أقصاه يوم 4 مارس القادم، أي بعد 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج هذه الإنتخابات، الموافق ل 18 جانفي 2018.
دعت دائرة المحاسبات القائمات، في بلاغ تذكيري لها اليوم الإربعاء، إلى إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الإنتخابية المذكورة، ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الإنتخابية، إلى جانب دفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية.
كما حثتها على إيداع النسخ الاصلية من القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الإنتخابية، ممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي، وفق الأنموذج المضمن بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فضلا عن السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الإنتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير، مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.
وذكرت كذلك بضرورة إيداع النسخة الأصلية للقائمة التفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الإنتخابية مؤشر عليها من قبل هيئة الإنتخابات، أو تصريح ممضى من رئيس القائمة والوكيل المالي في صورة عدم القيام بأية تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الإنتخابية.
وأكدت في بلاغها أيضا، ضرورة أن يتم تسليم هذه الوثائق من قبل القائمات المترشحة دفعة واحدة مباشرة الى الكتابة العامة لدائرة المحاسبات بتونس مقابل وصل في الغرض، مشددة على ان كافة القائمات ملزمة بإيداع حساباتها طبقا للفصل 86 من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
وأوضحت أن عدم إيداع القائمات للحسابات المذكورة، يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 من القانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 المنقح والمتمم لقانون الإنتخابات والإستفتاء، والمتمثلة وفق نص البلاغ، في خطية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الإنتخابية المعنية، فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشح عن القائمة المخلة.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018