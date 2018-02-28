نابل: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر

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تمكّنت يوم 27 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل من تفكيك خلية تكفيريّة تنشط بين معتمديّات قرمبالية، تاكلسة وسليمان وألقت القبض على عدد 03 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة.
بالتحرّي معهم إعترفوا أنهم يتبنون الفكر التكفيري ويتواصلون مع عناصر إرهابيّة داخل وخارج أرض الوطن عبر شبكات التواصل الإجتماعي، كما ثبت تنزيلهم تدوينات ومقاطع فيديو تُحرّض على الإرهاب وتمجّد تنظيم "داعش" الإرهابي.
باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب".
تمكّنت يوم 27 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل من تفكيك خلية تكفيريّة تنشط بين معتمديّات قرمبالية، تاكلسة وسليمان وألقت القبض على عدد 03 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة.
بالتحرّي معهم إعترفوا أنهم يتبنون الفكر التكفيري ويتواصلون مع عناصر إرهابيّة داخل وخارج أرض الوطن عبر شبكات التواصل الإجتماعي، كما ثبت تنزيلهم تدوينات ومقاطع فيديو تُحرّض على الإرهاب وتمجّد تنظيم "داعش" الإرهابي.
باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب".
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018