نابل: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 03 عناصر

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت يوم 27 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل من تفكيك خلية تكفيريّة تنشط بين معتمديّات قرمبالية، تاكلسة وسليمان وألقت القبض على عدد 03 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة.

بالتحرّي معهم إعترفوا أنهم يتبنون الفكر التكفيري ويتواصلون مع عناصر إرهابيّة داخل وخارج أرض الوطن عبر شبكات التواصل الإجتماعي، كما ثبت تنزيلهم تدوينات ومقاطع فيديو تُحرّض على الإرهاب وتمجّد تنظيم "داعش" الإرهابي.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب".