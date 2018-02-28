نيمار يشعل النار بين الاتحاد البرازيلي وسان جرمان

يبدو أن هناك معركة كبيرة، تدور في الوقت الراهن، بين الاتحاد البرازيلي، وباريس سان جيرمان، بشأن النجم نيمار جونيور، والذي تعرض مؤخرا لإصابة قوية، ضد مارسيليا، في إطار الدوري الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة سبورت، فإن الاتحاد البرازيلي يؤيد خضوع اللاعب فورا لعملية جراحية، لحل المشكلة التي يعاني منها في مشط القدم بشكل دائم، حتى يكون لائقا عند مشاركته مع السامبا في مونديال روسيا، الصيف المقبل.

في المقابل، ترفض إدارة سان جيرمان، خضوع صاحب الـ 26 عاما، للجراحة، وتفضل علاج المشكلة بشكل مؤقت، من أجل أن يكون اللاعب قادرا على المشاركة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد ريال مدريد، الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة الى أنه من الواضح، أن أولوية نيمار هي كأس العالم، حيث فاز اللاعب من قبل، بلقب التشامبيونزليج، بقميص برشلونة في عام 2015، بينما غاب عن خسارة البرازيل في نصف نهائي مونديال 2014، بسبب الإصابة، و لا يريد جوهرة السامبا، تكرار هذه التجربة المريرة، من أجل المباراة ضد ريال مدريد.

وكالات