نيمار يشعل النار بين الاتحاد البرازيلي وسان جرمان

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يبدو أن هناك معركة كبيرة، تدور في الوقت الراهن، بين الاتحاد البرازيلي، وباريس سان جيرمان، بشأن النجم نيمار جونيور، والذي تعرض مؤخرا لإصابة قوية، ضد مارسيليا، في إطار الدوري الفرنسي.
ووفقًا لصحيفة سبورت، فإن الاتحاد البرازيلي يؤيد خضوع اللاعب فورا لعملية جراحية، لحل المشكلة التي يعاني منها في مشط القدم بشكل دائم، حتى يكون لائقا عند مشاركته مع السامبا في مونديال روسيا، الصيف المقبل.
في المقابل، ترفض إدارة سان جيرمان، خضوع صاحب الـ 26 عاما، للجراحة، وتفضل علاج المشكلة بشكل مؤقت، من أجل أن يكون اللاعب قادرا على المشاركة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد ريال مدريد، الأسبوع المقبل.
وأشارت الصحيفة الى أنه من الواضح، أن أولوية نيمار هي كأس العالم، حيث فاز اللاعب من قبل، بلقب التشامبيونزليج، بقميص برشلونة في عام 2015، بينما غاب عن خسارة البرازيل في نصف نهائي مونديال 2014، بسبب الإصابة، و لا يريد جوهرة السامبا، تكرار هذه التجربة المريرة، من أجل المباراة ضد ريال مدريد.
يبدو أن هناك معركة كبيرة، تدور في الوقت الراهن، بين الاتحاد البرازيلي، وباريس سان جيرمان، بشأن النجم نيمار جونيور، والذي تعرض مؤخرا لإصابة قوية، ضد مارسيليا، في إطار الدوري الفرنسي.
ووفقًا لصحيفة سبورت، فإن الاتحاد البرازيلي يؤيد خضوع اللاعب فورا لعملية جراحية، لحل المشكلة التي يعاني منها في مشط القدم بشكل دائم، حتى يكون لائقا عند مشاركته مع السامبا في مونديال روسيا، الصيف المقبل.
في المقابل، ترفض إدارة سان جيرمان، خضوع صاحب الـ 26 عاما، للجراحة، وتفضل علاج المشكلة بشكل مؤقت، من أجل أن يكون اللاعب قادرا على المشاركة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد ريال مدريد، الأسبوع المقبل.
وأشارت الصحيفة الى أنه من الواضح، أن أولوية نيمار هي كأس العالم، حيث فاز اللاعب من قبل، بلقب التشامبيونزليج، بقميص برشلونة في عام 2015، بينما غاب عن خسارة البرازيل في نصف نهائي مونديال 2014، بسبب الإصابة، و لا يريد جوهرة السامبا، تكرار هذه التجربة المريرة، من أجل المباراة ضد ريال مدريد.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018