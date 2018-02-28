الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل وزير الداخلية لطفي براهم

ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الداخلية التونسي لطفي براهم.

ونقل وزير الداخلية التونسى لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد.