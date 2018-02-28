العكايشي عنوان ورطة محتملة لاتحاد جدة في الصيف

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تترقب جماهير اتحاد جدة الموسم الجديد على أحر من الجمر، حيث سيكون الفريق على موعد لتسجيل لاعبين جدد أجانب أو محليين، اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الجديدة.
وظل الاتحاد محرومًا من التعاقدات على فترتي انتقالات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لعدم التزام النادي بسداد مستحقات لاعبين سابقين.
وفقد "الإتي" عمليًا آماله في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، لكن ما زال لديه أمل في التأهل لدوري أبطال آسيا، فضلاً على أن الفريق يصب كل تركيزه الآن على كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تأهل لملاقاة الباطن في نصف نهائي البطولة.
وسيتولى مقاليد اتحاد جدة رئيسًا جديدًا مع بداية الموسم المقبل، وأعلن قبل أن يصل إلى كرسي الرئاسة عن دعم النادي بمبلغ قيمته 50 مليون ريال، فضلًا عن موارد أخرى، سوف توفر ميزانية قياسية لنادي الاتحاد الموسم المقبل.
دعم الفريق بصفقات سوبر جديدة، سيكون من أولويات إدارة النادي بالموسم الجديد، في ظل السماح لكل نادٍ بالتعاقد مع سبعة محترفين أجانب.
ويؤكد مراقبون أن عملية دعم اللاعبين بمحترفين جدد، سوف يسبقها قرار فني وإداري فيما يخص تحديد من يبقى ومن سيرحل من المحترفين الأجانب الحاليين، وهم المصري محمود عبدالمنعم كهربا، والكويتي فهد الأنصاري والتونسي أحمد العكايشي، بعد ان أخذت إدارة النادي الحالية برئاسة حمد الصنيع خطوة استباقية بتمديد عقد التشيلي فيلانويفا، حيث هناك إجماع على استمراره مع الفريق، بل كان مطلبًا فنيًا وجماهيريًا.
في المقابل هناك إجماع أيضًا على الاستغناء عن العكايشي، بعد أن شيد اللاعب بينه وبين الجماهير والنقاد جدارًا فاصلًا بعدم قدرته على القيام بدوره كمهاجم صريح بإحراز الأهداف، بل أصبح يسابق نفسه في إهدار الفرص السهلة والصعبة على حد سواء.
تعاقد اتحاد جدة مع العكايشي في جويلية 2016 بعقد يمتد ثلاث سنوات، أي يتبقى في عقده موسم آخر، وإذا أرادت إدارة الاتحاد الاستغناء عن خدماته الصيف المقبل، فإنها ستكون ملزمة بسداد مستحقات اللاعب عن موسم 2018 - 2019 كاملًا، وهو ما يعادل 1.45 مليون يورو، ما لم يتفق الطرفان على فك الارتباط بالتراضي.
أما فيما يخص كهربا، فإن عقده ينتهي بنهاية الموسم، وتتجه النية لعدم تجديد إعارته من الزمالك المصري، خاصة أن ما قدمه اللاعب هذا الموسم أقل بكثير من موسمه الأول، والأمر ذاته ينطبق على فهد الأنصاري.
تترقب جماهير اتحاد جدة الموسم الجديد على أحر من الجمر، حيث سيكون الفريق على موعد لتسجيل لاعبين جدد أجانب أو محليين، اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الجديدة.
وظل الاتحاد محرومًا من التعاقدات على فترتي انتقالات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لعدم التزام النادي بسداد مستحقات لاعبين سابقين.
وفقد "الإتي" عمليًا آماله في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، لكن ما زال لديه أمل في التأهل لدوري أبطال آسيا، فضلاً على أن الفريق يصب كل تركيزه الآن على كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تأهل لملاقاة الباطن في نصف نهائي البطولة.
وسيتولى مقاليد اتحاد جدة رئيسًا جديدًا مع بداية الموسم المقبل، وأعلن قبل أن يصل إلى كرسي الرئاسة عن دعم النادي بمبلغ قيمته 50 مليون ريال، فضلًا عن موارد أخرى، سوف توفر ميزانية قياسية لنادي الاتحاد الموسم المقبل.
دعم الفريق بصفقات سوبر جديدة، سيكون من أولويات إدارة النادي بالموسم الجديد، في ظل السماح لكل نادٍ بالتعاقد مع سبعة محترفين أجانب.
ويؤكد مراقبون أن عملية دعم اللاعبين بمحترفين جدد، سوف يسبقها قرار فني وإداري فيما يخص تحديد من يبقى ومن سيرحل من المحترفين الأجانب الحاليين، وهم المصري محمود عبدالمنعم كهربا، والكويتي فهد الأنصاري والتونسي أحمد العكايشي، بعد ان أخذت إدارة النادي الحالية برئاسة حمد الصنيع خطوة استباقية بتمديد عقد التشيلي فيلانويفا، حيث هناك إجماع على استمراره مع الفريق، بل كان مطلبًا فنيًا وجماهيريًا.
في المقابل هناك إجماع أيضًا على الاستغناء عن العكايشي، بعد أن شيد اللاعب بينه وبين الجماهير والنقاد جدارًا فاصلًا بعدم قدرته على القيام بدوره كمهاجم صريح بإحراز الأهداف، بل أصبح يسابق نفسه في إهدار الفرص السهلة والصعبة على حد سواء.
تعاقد اتحاد جدة مع العكايشي في جويلية 2016 بعقد يمتد ثلاث سنوات، أي يتبقى في عقده موسم آخر، وإذا أرادت إدارة الاتحاد الاستغناء عن خدماته الصيف المقبل، فإنها ستكون ملزمة بسداد مستحقات اللاعب عن موسم 2018 - 2019 كاملًا، وهو ما يعادل 1.45 مليون يورو، ما لم يتفق الطرفان على فك الارتباط بالتراضي.
أما فيما يخص كهربا، فإن عقده ينتهي بنهاية الموسم، وتتجه النية لعدم تجديد إعارته من الزمالك المصري، خاصة أن ما قدمه اللاعب هذا الموسم أقل بكثير من موسمه الأول، والأمر ذاته ينطبق على فهد الأنصاري.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018