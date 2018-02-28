العاصمة: ضبط شخص بحوزته عملة تونسية مزيفة

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان اعوان مركز الأمن الوطني بالأسواق تونس العاصمة تمكنوا امس من ضبط شخص عمره 30 سنة وحجز لديه مبلغا ماليا قدره 340 دينارا من العملة التونسية المزيفة، وبالتحري معه إعترف أنه كان ينوي إستغلاله لخلاص خطية مالية.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "مسك وإستعمال عملة تونسية مدلسة" وإحالته على أنظار الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية بإدارة الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث.