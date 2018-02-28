العاصمة: ضبط شخص بحوزته عملة تونسية مزيفة

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان اعوان مركز الأمن الوطني بالأسواق تونس العاصمة تمكنوا امس من ضبط شخص عمره 30 سنة وحجز لديه مبلغا ماليا قدره 340 دينارا من العملة التونسية المزيفة، وبالتحري معه إعترف أنه كان ينوي إستغلاله لخلاص خطية مالية.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "مسك وإستعمال عملة تونسية مدلسة" وإحالته على أنظار الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية بإدارة الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان اعوان مركز الأمن الوطني بالأسواق تونس العاصمة تمكنوا امس من ضبط شخص عمره 30 سنة وحجز لديه مبلغا ماليا قدره 340 دينارا من العملة التونسية المزيفة، وبالتحري معه إعترف أنه كان ينوي إستغلاله لخلاص خطية مالية.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "مسك وإستعمال عملة تونسية مدلسة" وإحالته على أنظار الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية بإدارة الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018