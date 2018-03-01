الرابطة المحترفة 1: تقديم مباراة الصفاقسي والنجم الى الثالثة والربع ظهرا

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أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر تقديم موعد انطلاق مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في اطار الدفعة الاولى من مباريات الجولة 20 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة غدا الخميس بملعب الطيب المهيري بصفاقس من الساعة 15 و30 دق الى الساعة 15 و15 دق. وافادت الجامعة على موقعها الرسمي ان تقديم المباراة المذكورة جاء بطلب من مؤسسة التلفزة التونسية.
وفي ما يلي تذكير ببرنامج الجولة العشرين وحكامها:
الخميس 1 مارس 2018
الملعب الاولمبي برادس س 14
النادي الافريقي- الترجي الجرجيسي هيثم القصعي
ملعب القيروان س 14 و 30 دق
شبيبة القيروان - اتحاد بن قردان امير العيادي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 15 و 15 دق)
النادي الصفاقسي - النجم الساحلي يوسف السرايري
الجمعة 2 مارس 2018
مركب الهادي النيفر بباردو (س 14 و 30 دق)
الملعب التونسي - اولمبيك مدنين عامر شوشان
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 15)
الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي اسامة رزق الله
ملعب قابس (س 14 و 30 دق)
الملعب القابسي - النادي البنزرتي اسامة بن اسحاق
ملعب المتلوي (س 14 و 30 دق)
نجم المتلوي - مستقبل قابس نضال اللطيف
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر تقديم موعد انطلاق مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في اطار الدفعة الاولى من مباريات الجولة 20 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة غدا الخميس بملعب الطيب المهيري بصفاقس من الساعة 15 و30 دق الى الساعة 15 و15 دق. وافادت الجامعة على موقعها الرسمي ان تقديم المباراة المذكورة جاء بطلب من مؤسسة التلفزة التونسية.
وفي ما يلي تذكير ببرنامج الجولة العشرين وحكامها:
الخميس 1 مارس 2018
الملعب الاولمبي برادس س 14
النادي الافريقي- الترجي الجرجيسي هيثم القصعي
ملعب القيروان س 14 و 30 دق
شبيبة القيروان - اتحاد بن قردان امير العيادي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 15 و 15 دق)
النادي الصفاقسي - النجم الساحلي يوسف السرايري
الجمعة 2 مارس 2018
مركب الهادي النيفر بباردو (س 14 و 30 دق)
الملعب التونسي - اولمبيك مدنين عامر شوشان
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 15)
الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي اسامة رزق الله
ملعب قابس (س 14 و 30 دق)
الملعب القابسي - النادي البنزرتي اسامة بن اسحاق
ملعب المتلوي (س 14 و 30 دق)
نجم المتلوي - مستقبل قابس نضال اللطيف
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018