الرابطة المحترفة 1: تقديم مباراة الصفاقسي والنجم الى الثالثة والربع ظهرا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر تقديم موعد انطلاق مباراة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في اطار الدفعة الاولى من مباريات الجولة 20 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة غدا الخميس بملعب الطيب المهيري بصفاقس من الساعة 15 و30 دق الى الساعة 15 و15 دق. وافادت الجامعة على موقعها الرسمي ان تقديم المباراة المذكورة جاء بطلب من مؤسسة التلفزة التونسية.

وفي ما يلي تذكير ببرنامج الجولة العشرين وحكامها:

الخميس 1 مارس 2018

الملعب الاولمبي برادس س 14

النادي الافريقي- الترجي الجرجيسي هيثم القصعي

ملعب القيروان س 14 و 30 دق

شبيبة القيروان - اتحاد بن قردان امير العيادي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 15 و 15 دق)

النادي الصفاقسي - النجم الساحلي يوسف السرايري

الجمعة 2 مارس 2018

مركب الهادي النيفر بباردو (س 14 و 30 دق)

الملعب التونسي - اولمبيك مدنين عامر شوشان

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 15)

الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي اسامة رزق الله

ملعب قابس (س 14 و 30 دق)

الملعب القابسي - النادي البنزرتي اسامة بن اسحاق

ملعب المتلوي (س 14 و 30 دق)

نجم المتلوي - مستقبل قابس نضال اللطيف