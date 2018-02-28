رئيس هيئة الانتخابات: "غايتنا الأساسية هي حماية مصلحة الناخب قبل المترشح"

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، أن القاعدة الأساسية لعمل الهيئة هي "حماية مصلحة الناخب قبل المترشح"، مبينا أن القرار المشترك بين هيئة الإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الإنتخابية والجهوية بوسائل الإعلام والإتصال السمعي البصري وإجراءاتها، يضمن قواعد أساسية يجب على وسائل الإعلام احترامها وأنه في صورة مخالفتها سيتم تسليط عقوبات مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف دينار و50 ألف دينار.

من جهته قال رئيس الهايكا، النوري اللجمي، خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة، للتعريف بالقرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الإتصال السمعي البصري، إن هذا القرار يضبط القواعد الواجب احترامها أثناء التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية في الانتخابات البلدية والجهوية، نظرا إلى أن هذه الإنتخابات تتسم بطابع خاص وينبغي أن تكون التغطية الإعلامية الخاصة بها خاضعة لمبادئ، منها إحترام مبدأ الإنصاف في التعامل مع القائمات في 365 دائرة انتخابية.

وذكر أن الهايكا قامت بتقسيم حسب الأصناف بخصوص التغطية الإعلامية، إذ سيتمتع الصنف الأول من القائمات الإنتخابية الممثلة في 75 بالمائة إلى 100 بالمائة من الدوائر الإنتخابية، بأكثر وقت في التغطية الإعلامية، ثم الأقل فالأقل، حسب نسب مشاركة القائمات.

وبعد أن اعتبر أن احترام القواعد المهنية يؤسس لدولة ديمقراطية، دعا النوري اللجمي، الصحفيين، إلى "الإجتهاد والتحلي بالمهنية أكثر ما يمكن، نظرا إلى أن هذه العملية صعبة ومعقدة بعض الشيء".