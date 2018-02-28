رئيس هيئة الانتخابات: "غايتنا الأساسية هي حماية مصلحة الناخب قبل المترشح"

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أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، أن القاعدة الأساسية لعمل الهيئة هي "حماية مصلحة الناخب قبل المترشح"، مبينا أن القرار المشترك بين هيئة الإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الإنتخابية والجهوية بوسائل الإعلام والإتصال السمعي البصري وإجراءاتها، يضمن قواعد أساسية يجب على وسائل الإعلام احترامها وأنه في صورة مخالفتها سيتم تسليط عقوبات مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف دينار و50 ألف دينار.
من جهته قال رئيس الهايكا، النوري اللجمي، خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة، للتعريف بالقرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الإتصال السمعي البصري، إن هذا القرار يضبط القواعد الواجب احترامها أثناء التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية في الانتخابات البلدية والجهوية، نظرا إلى أن هذه الإنتخابات تتسم بطابع خاص وينبغي أن تكون التغطية الإعلامية الخاصة بها خاضعة لمبادئ، منها إحترام مبدأ الإنصاف في التعامل مع القائمات في 365 دائرة انتخابية.
وذكر أن الهايكا قامت بتقسيم حسب الأصناف بخصوص التغطية الإعلامية، إذ سيتمتع الصنف الأول من القائمات الإنتخابية الممثلة في 75 بالمائة إلى 100 بالمائة من الدوائر الإنتخابية، بأكثر وقت في التغطية الإعلامية، ثم الأقل فالأقل، حسب نسب مشاركة القائمات.
وبعد أن اعتبر أن احترام القواعد المهنية يؤسس لدولة ديمقراطية، دعا النوري اللجمي، الصحفيين، إلى "الإجتهاد والتحلي بالمهنية أكثر ما يمكن، نظرا إلى أن هذه العملية صعبة ومعقدة بعض الشيء".
أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، أن القاعدة الأساسية لعمل الهيئة هي "حماية مصلحة الناخب قبل المترشح"، مبينا أن القرار المشترك بين هيئة الإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الإنتخابية والجهوية بوسائل الإعلام والإتصال السمعي البصري وإجراءاتها، يضمن قواعد أساسية يجب على وسائل الإعلام احترامها وأنه في صورة مخالفتها سيتم تسليط عقوبات مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف دينار و50 ألف دينار.
من جهته قال رئيس الهايكا، النوري اللجمي، خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة، للتعريف بالقرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الإتصال السمعي البصري، إن هذا القرار يضبط القواعد الواجب احترامها أثناء التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية في الانتخابات البلدية والجهوية، نظرا إلى أن هذه الإنتخابات تتسم بطابع خاص وينبغي أن تكون التغطية الإعلامية الخاصة بها خاضعة لمبادئ، منها إحترام مبدأ الإنصاف في التعامل مع القائمات في 365 دائرة انتخابية.
وذكر أن الهايكا قامت بتقسيم حسب الأصناف بخصوص التغطية الإعلامية، إذ سيتمتع الصنف الأول من القائمات الإنتخابية الممثلة في 75 بالمائة إلى 100 بالمائة من الدوائر الإنتخابية، بأكثر وقت في التغطية الإعلامية، ثم الأقل فالأقل، حسب نسب مشاركة القائمات.
وبعد أن اعتبر أن احترام القواعد المهنية يؤسس لدولة ديمقراطية، دعا النوري اللجمي، الصحفيين، إلى "الإجتهاد والتحلي بالمهنية أكثر ما يمكن، نظرا إلى أن هذه العملية صعبة ومعقدة بعض الشيء".
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018