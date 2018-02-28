رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي رئيس غينيا الإستوائية

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مثّلت "أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الغيني، وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، أهم محاور لقاء رئيس البرلمان محمّد الناصر اليوم الأربعاء برئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو.
وأكّد الناصر وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب على ضرورة دعم دور مجموعة الصداقة بين البرلمانين التونسي والغيني، وعلى أهمية تعزيز التعاون جنوب - جنوب بين دول القارة الإفريقية، بما يسهم في مزيد الإرتقاء بمكانة ودور الدول الافريقية في العالم، مبيّنا ضرورة دعم التعاون التونسي الغيني على مختلف الأصعدة.
من جانبه أكّد رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، أن بلاده تعوّل على دعم تونس ومساندتها عبر التجارب والخبرات، مبيّنا أهمية الإستفادة من الكفاءات التونسية في مختلف المجالات، مضيفا أن موقع تونس وعلاقاتها المتميّزة مع أوروبا يجعلها بوّابة إفريقيا وستساعد بلده على حسن استثمار مواردها وإمكانياتها.
من جهة أخرى رحّب الرئيس الغيني بأهمية تنسيق المواقف على مستوى مجلس الأمن الذي تتمتّع فيه بلاده بعضوية غير دائمة، وعلى مستوى البرلمان الافريقي والبرلمان الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية التي تضم البلدين، مشيرا الى أهمية مناصرة القضايا الانسانية العادلة باعتبار أن دول افريقيا تشترك في تاريخ طويل من النضال من أجل التحرّر والإستقلال.
يذكر أنّ اللقاء قد جرى بحضور الوفد الحكومي المرافق للرئيس الغيني وأعضاء مكتب المجلس ورئيسة مجموعة الصداقة تونس - غينيا الاستوائية.
مثّلت "أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الغيني، وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، أهم محاور لقاء رئيس البرلمان محمّد الناصر اليوم الأربعاء برئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو.
وأكّد الناصر وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب على ضرورة دعم دور مجموعة الصداقة بين البرلمانين التونسي والغيني، وعلى أهمية تعزيز التعاون جنوب - جنوب بين دول القارة الإفريقية، بما يسهم في مزيد الإرتقاء بمكانة ودور الدول الافريقية في العالم، مبيّنا ضرورة دعم التعاون التونسي الغيني على مختلف الأصعدة.
من جانبه أكّد رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، أن بلاده تعوّل على دعم تونس ومساندتها عبر التجارب والخبرات، مبيّنا أهمية الإستفادة من الكفاءات التونسية في مختلف المجالات، مضيفا أن موقع تونس وعلاقاتها المتميّزة مع أوروبا يجعلها بوّابة إفريقيا وستساعد بلده على حسن استثمار مواردها وإمكانياتها.
من جهة أخرى رحّب الرئيس الغيني بأهمية تنسيق المواقف على مستوى مجلس الأمن الذي تتمتّع فيه بلاده بعضوية غير دائمة، وعلى مستوى البرلمان الافريقي والبرلمان الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية التي تضم البلدين، مشيرا الى أهمية مناصرة القضايا الانسانية العادلة باعتبار أن دول افريقيا تشترك في تاريخ طويل من النضال من أجل التحرّر والإستقلال.
يذكر أنّ اللقاء قد جرى بحضور الوفد الحكومي المرافق للرئيس الغيني وأعضاء مكتب المجلس ورئيسة مجموعة الصداقة تونس - غينيا الاستوائية.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018