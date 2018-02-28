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يوم الأربعاء 28 فيفري 2018
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رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي رئيس غينيا الإستوائية
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الأولى
رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي رئيس غينيا الإستوائية
28 فيفري 2018 | 14:10

مثّلت "أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الغيني، وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، أهم محاور لقاء رئيس البرلمان محمّد الناصر اليوم الأربعاء برئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو.

وأكّد الناصر وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب على ضرورة دعم دور مجموعة الصداقة بين البرلمانين التونسي والغيني، وعلى أهمية تعزيز التعاون جنوب - جنوب بين دول القارة الإفريقية، بما يسهم في مزيد الإرتقاء بمكانة ودور الدول الافريقية في العالم، مبيّنا ضرورة دعم التعاون التونسي الغيني على مختلف الأصعدة.

من جانبه أكّد رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، أن بلاده تعوّل على دعم تونس ومساندتها عبر التجارب والخبرات، مبيّنا أهمية الإستفادة من الكفاءات التونسية في مختلف المجالات، مضيفا أن موقع تونس وعلاقاتها المتميّزة مع أوروبا يجعلها بوّابة إفريقيا وستساعد بلده على حسن استثمار مواردها وإمكانياتها.

من جهة أخرى رحّب الرئيس الغيني بأهمية تنسيق المواقف على مستوى مجلس الأمن الذي تتمتّع فيه بلاده بعضوية غير دائمة، وعلى مستوى البرلمان الافريقي والبرلمان الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية التي تضم البلدين، مشيرا الى أهمية مناصرة القضايا الانسانية العادلة باعتبار أن دول افريقيا تشترك في تاريخ طويل من النضال من أجل التحرّر والإستقلال.

يذكر أنّ اللقاء قد جرى بحضور الوفد الحكومي المرافق للرئيس الغيني وأعضاء مكتب المجلس ورئيسة مجموعة الصداقة تونس - غينيا الاستوائية.

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الأولى
رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي رئيس غينيا الإستوائية
28 فيفري 2018 | 14:10

مثّلت "أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الغيني، وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، أهم محاور لقاء رئيس البرلمان محمّد الناصر اليوم الأربعاء برئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو.

وأكّد الناصر وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب على ضرورة دعم دور مجموعة الصداقة بين البرلمانين التونسي والغيني، وعلى أهمية تعزيز التعاون جنوب - جنوب بين دول القارة الإفريقية، بما يسهم في مزيد الإرتقاء بمكانة ودور الدول الافريقية في العالم، مبيّنا ضرورة دعم التعاون التونسي الغيني على مختلف الأصعدة.

من جانبه أكّد رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، أن بلاده تعوّل على دعم تونس ومساندتها عبر التجارب والخبرات، مبيّنا أهمية الإستفادة من الكفاءات التونسية في مختلف المجالات، مضيفا أن موقع تونس وعلاقاتها المتميّزة مع أوروبا يجعلها بوّابة إفريقيا وستساعد بلده على حسن استثمار مواردها وإمكانياتها.

من جهة أخرى رحّب الرئيس الغيني بأهمية تنسيق المواقف على مستوى مجلس الأمن الذي تتمتّع فيه بلاده بعضوية غير دائمة، وعلى مستوى البرلمان الافريقي والبرلمان الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية التي تضم البلدين، مشيرا الى أهمية مناصرة القضايا الانسانية العادلة باعتبار أن دول افريقيا تشترك في تاريخ طويل من النضال من أجل التحرّر والإستقلال.

يذكر أنّ اللقاء قد جرى بحضور الوفد الحكومي المرافق للرئيس الغيني وأعضاء مكتب المجلس ورئيسة مجموعة الصداقة تونس - غينيا الاستوائية.

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