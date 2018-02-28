سوسة: حجز سجائر مهربة بقية 100 الف دينار

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نحج اعوان الحرس الديواني بسوسة فجر اليوم من ضبط سيارة على مستوى منطقة بوحسينة كانت محملة بكمية من السجائر والمعسل المهرب بلغت قيمته قرابة 100 الف دينار وتفيد اطوار الحادثة إلى اشتباه أعوان الأمن في السيارة التي كانت تسير بسرعة مما دفع بهم إلى الاشارة لصاحبها بالتوقف وبمجرد توقفه أطلق ساقيه للريح تاركا السيارة والبضاعة التي بداخلها فتم تفتيشها والعثور على وثائقه الشخصية وقد تم التعرف عليه ومراجعة النيابة العمومية في الموضوع وإصدار بطاقة تفتيش في حقه.