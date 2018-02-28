إحالة ملف قضية ايمن شندول على انظار فرقة الابحاث العدلية بسوسة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
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17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
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على خلفية اتهامه بالتحريض على استهداف مكرم اللقام
إحالة ملف قضية ايمن شندول على انظار فرقة الابحاث العدلية بسوسة
تونس - الشروق اونلاين - ايمان بن عزيزة
علمت "الشروق اونلاين" ان الحكم الدولي السابق مكرم اللقام تقدم بشكاية ضد ايمن شندول مسؤول باتحاد بن قردان وطالب بتتبعه من اجل التحريض وثلبه والمس من عرض عائلته وقد تمت احالة الشكاية على انظار فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة لمواصلة البحث.
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على خلفية اتهامه بالتحريض على استهداف مكرم اللقام
إحالة ملف قضية ايمن شندول على انظار فرقة الابحاث العدلية بسوسة
تونس - الشروق اونلاين - ايمان بن عزيزة
علمت "الشروق اونلاين" ان الحكم الدولي السابق مكرم اللقام تقدم بشكاية ضد ايمن شندول مسؤول باتحاد بن قردان وطالب بتتبعه من اجل التحريض وثلبه والمس من عرض عائلته وقد تمت احالة الشكاية على انظار فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة لمواصلة البحث.
امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018 السّاعة 20:21
حذرت الولايات المتحدة، في بيان نشرته وزارة خارجيتها أمس الثلاثاء، من أنها ستتخذ اجراءات عقابية ضد...المزيد >>
كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018 السّاعة 20:06
دارت عشية اليوم مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد وقد اسفرت عن النتائج التالية : ...المزيد >>
الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018 السّاعة 19:48
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الحرس البحري بالقنطاوي في إنقاذ 3 اشخاص انقلبت بهم...المزيد >>
عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018 السّاعة 19:38
قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بعد اجتماعها اليوم...المزيد >>
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيالكفّ عن الجدل... والعودة الى العمل
العودة الى العمل فورا ودون إبطاء.. هذا ما يحتاجه التونسيون أولا وقبل كل شيء.. كانت هذه احدى أهم الرسائل التي اختتم بها رئيس الحكومة حديثه الأخير للتلفزة الوطنية.المزيد >>
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