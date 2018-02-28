الفحص: القبض على ثلاثة اشخاص بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة

تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بزغوان اليوم الأربعاء من إلقاء القبض بالفحص على 3 اشخاص على متن شاحنة خفيفة وبحوزتهم أوراق نقدية بقيمة 400 دينار، من فئة 20 دينارا (الطبعة الجديدة)، وفق مصدر أمني.

وأوضح ذات المصدر أن عملية الإيقاف "جاءت على إثر إشعار من صاحب محطة وقود بجبل الوسط مفاده تفطنه لأوراق نقدية مزيفة من فئة 20 دينارا، سلمت له من طرف صاحب شاحنة مقابل التزود بالمحروقات".

وأضاف أن "تحريات وعمليات تفتيش انطلقت بعد ذلك بالتنسيق مع كافة وحدات الحرس الوطني بالجهة توصلت على إثرها فرقة الأبحاث العدلية من إيقاف أصحاب الشبهة الذين أثبت الأبحاث الأولية معهم أنهم يقطنون بالضاحية الغربية للعاصمة، ويمتهنون تجارة الدجاج باستعمال الأوراق النقدية المزيفة من فئة 20 دينارا".