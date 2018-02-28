الفحص: القبض على ثلاثة اشخاص بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة

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تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بزغوان اليوم الأربعاء من إلقاء القبض بالفحص على 3 اشخاص على متن شاحنة خفيفة وبحوزتهم أوراق نقدية بقيمة 400 دينار، من فئة 20 دينارا (الطبعة الجديدة)، وفق مصدر أمني.
وأوضح ذات المصدر أن عملية الإيقاف "جاءت على إثر إشعار من صاحب محطة وقود بجبل الوسط مفاده تفطنه لأوراق نقدية مزيفة من فئة 20 دينارا، سلمت له من طرف صاحب شاحنة مقابل التزود بالمحروقات".
وأضاف أن "تحريات وعمليات تفتيش انطلقت بعد ذلك بالتنسيق مع كافة وحدات الحرس الوطني بالجهة توصلت على إثرها فرقة الأبحاث العدلية من إيقاف أصحاب الشبهة الذين أثبت الأبحاث الأولية معهم أنهم يقطنون بالضاحية الغربية للعاصمة، ويمتهنون تجارة الدجاج باستعمال الأوراق النقدية المزيفة من فئة 20 دينارا".
تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بزغوان اليوم الأربعاء من إلقاء القبض بالفحص على 3 اشخاص على متن شاحنة خفيفة وبحوزتهم أوراق نقدية بقيمة 400 دينار، من فئة 20 دينارا (الطبعة الجديدة)، وفق مصدر أمني.
وأوضح ذات المصدر أن عملية الإيقاف "جاءت على إثر إشعار من صاحب محطة وقود بجبل الوسط مفاده تفطنه لأوراق نقدية مزيفة من فئة 20 دينارا، سلمت له من طرف صاحب شاحنة مقابل التزود بالمحروقات".
وأضاف أن "تحريات وعمليات تفتيش انطلقت بعد ذلك بالتنسيق مع كافة وحدات الحرس الوطني بالجهة توصلت على إثرها فرقة الأبحاث العدلية من إيقاف أصحاب الشبهة الذين أثبت الأبحاث الأولية معهم أنهم يقطنون بالضاحية الغربية للعاصمة، ويمتهنون تجارة الدجاج باستعمال الأوراق النقدية المزيفة من فئة 20 دينارا".
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018