تحرش جماعي بناشطة في الحزب الحاكم بباكستان... فيديو

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام باكستانية، تحرش العشرات من الشبان بشكل جماعي بناشطة في الحزب الحاكم بباكستان. ويظهر الفيديو ملاحقة العشرات لناشطة في "الرابطة الإسلامية" (الحزب الباكستاني الحاكم)، جناح نواز شريف.

وسارع رجال ونساء لحماية الناشطة التي لم يذكر اسمها، وفقا لموقع "جيو تي في" الباكستاني.

ووقعت الحادثة في ولاية البنجاب، ووصفتها الناشطة بـ"المعاملة المخزية"، وأضافت: "جئت إلى هنا لدعم الحزب، ولكن معاملة الحاضرين هنا مخزية". وبحسب الناشطة، فإن من تحرش بها لا يمكن أن ينتمي إلى "الرابطة الإسلامية".

بدوره، أمر وزير العدل في ولاية البنجاب رانا صنع الله، بفتح تحقيق للوقوف على حيثيات حادثة التحرش.

يذكر أن الحادثة وقعت عند اقتحام رجال مكان تجمع النساء، عقب كلمة لرئيس وزراء البنجاب، شهباز شريف.