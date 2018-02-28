تونس تبحث تسريع استكمال خطة العمل مع مجموعة العمل المالي

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شدد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن السلطات التونسية تعمل بنسق سريع على استكمال انجاز خطة العمل مع مجموعة العمل المالي (الفاتف) قبل موفّى سنة 2018.
وذكر العباسي، الذي يتراس اللجنة التونسية للتحاليل المالية، امس الثلاثاء، خلال ورشة عمل دولية حول "التحقيق والتتبع في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب" ان تونس ضمن قائمة الدول تحت المراقبة والمتعاونة مع هذه المجموعة وليس ضمن القائمة السوداء للفاتف.
وتنعقد هذه الورشة التي تنظمها مجموعة العمل المالي (الفاتف) بالتعاون مع المجموعات الإقليمية النظيرة بأوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط وإفريقيا واللجنة التونسية للتحاليل المالية بتونس يومي 27 و28 فيفري 2018.
ولفت الى أّن "فريق المراجعة للتعاون الدولي" المنبثق عن مجموعة العمل المالي أشاد خلال اجتماعه المنعقد الأسبوع الفارط بباريس بما انجزته السلطات التونسيّة في هذا المجال.
وبين العباسي اهمية التحديات المطروحة على البنوك المركزية ووحدات الاستعلامات المالية والقطاع المصرفي عموما والتي تتعلّق بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة والفضاءات المالية الرقمية والجرائم السيبرنية وتداول العملات الافتراضية.
واكد ان تونس واعية بهذه المخاطر وتعمل على الانخراط في المجهود الدولي للتوقـّي من سلبياتها وان ذلك لا يتعارض مع خيار الانفتاح على المالية الرقمية غير التقليدية.
ودفع تصويت البرلمان الاوروبي على ادراج تونس ضمن قائمة سوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب بتعجيل استقالة رئيس لجنة التحاليل المالية التونسية ومحافظ البنك المركزي التونسي السابق الشاذلي العياري.
وتبادلت الحكومة التونسية والبنك التونسي المركزي الاتهامات بشان من لم يدفع بشكل كاف نحو عدم اقدام الاتحاد الاوروبي على خطوة التصنيف في وقت اكد فيه البنك المركزي انه راسل الحكومة حول هذا الملف واعتبرت فيه الحكومة ان اللجنة لم تعلمها بإمكانية اقدام الاتحاد الاوروبي على هذا التصنيف.
شدد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن السلطات التونسية تعمل بنسق سريع على استكمال انجاز خطة العمل مع مجموعة العمل المالي (الفاتف) قبل موفّى سنة 2018.
وذكر العباسي، الذي يتراس اللجنة التونسية للتحاليل المالية، امس الثلاثاء، خلال ورشة عمل دولية حول "التحقيق والتتبع في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب" ان تونس ضمن قائمة الدول تحت المراقبة والمتعاونة مع هذه المجموعة وليس ضمن القائمة السوداء للفاتف.
وتنعقد هذه الورشة التي تنظمها مجموعة العمل المالي (الفاتف) بالتعاون مع المجموعات الإقليمية النظيرة بأوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط وإفريقيا واللجنة التونسية للتحاليل المالية بتونس يومي 27 و28 فيفري 2018.
ولفت الى أّن "فريق المراجعة للتعاون الدولي" المنبثق عن مجموعة العمل المالي أشاد خلال اجتماعه المنعقد الأسبوع الفارط بباريس بما انجزته السلطات التونسيّة في هذا المجال.
وبين العباسي اهمية التحديات المطروحة على البنوك المركزية ووحدات الاستعلامات المالية والقطاع المصرفي عموما والتي تتعلّق بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة والفضاءات المالية الرقمية والجرائم السيبرنية وتداول العملات الافتراضية.
واكد ان تونس واعية بهذه المخاطر وتعمل على الانخراط في المجهود الدولي للتوقـّي من سلبياتها وان ذلك لا يتعارض مع خيار الانفتاح على المالية الرقمية غير التقليدية.
ودفع تصويت البرلمان الاوروبي على ادراج تونس ضمن قائمة سوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب بتعجيل استقالة رئيس لجنة التحاليل المالية التونسية ومحافظ البنك المركزي التونسي السابق الشاذلي العياري.
وتبادلت الحكومة التونسية والبنك التونسي المركزي الاتهامات بشان من لم يدفع بشكل كاف نحو عدم اقدام الاتحاد الاوروبي على خطوة التصنيف في وقت اكد فيه البنك المركزي انه راسل الحكومة حول هذا الملف واعتبرت فيه الحكومة ان اللجنة لم تعلمها بإمكانية اقدام الاتحاد الاوروبي على هذا التصنيف.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018