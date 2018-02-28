تلميذة تضرم النار في جسدها والمندوب الجهوي للتربية بتورز يوضح

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توزر – الشروق أنلاين - بوبكر حريزي
نفى المندوب الجهوي للتربية بتوزر كمال بالزاوية الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية والصفحات الاجتماعية على شبكة الأنترنات حول إقدام تلميذة بإحدى إعداديات مدينة توزر ليلة البارحة على إضرام النار في جسدها بسبب لعبة الحوت الأزرق.
وأكّد كمال بالزاوية في تصريحه للشروق أونلاين اليوم أن الأسباب اجتماعية بحتة وأوضح أنّ أبوها وأمّها منفصلان بالطلاق وسلوكها ليس عاديا وتتغيّب عن الدراسة باستمرار ويتمّ استدعاء أمّها بشكل شبه يومي بسبب غياباتها المتكررة وبالأمس يوم الحادثة كانت متغيبة عن الدراسة وأثبتت نتائج حملة تحسيسية قامت بها الادارة الجهوية للتربية بتوزر بالتنسيق مع اخصائية نفسية خلال الأسبوع المنقضي بالإعدادية التي تزاول فيها دراستها أنّها لا علاقة لها بلعبة الحوت الأزرق بتاتا فأولى حلقات ممارسة لعبة الحوت الأزرق وهي الايذاء بتشليط اليد أو الساقين غير موجودة لديها واسمها غير موجود في قائمة الذين يشتبه في ممارستهم للعبة الحوت الأزرق حسب التقصي حاليا في جهة توزر وأضاف كمال بالزّاوية أنّ الحملة التحسيسية التوعوية التي تقوم بها المندوبية الجهوية للتربية بتوزر حول لعبة الحوت الأزرق مجدية النتائج وتحقق أهدافها فلقد انطلقت من رؤية تعتمد على التركيز على الحالات التي تشملها العملية الاستقصائية والواردة حولها إشعارات بمؤسساتها التربوية ويتمّ اختيار قائدة أو قائد من بين هذه الحالات لإقناع بقية الحالات بالإقلاع عن لعبة الحوت الأزرق.
وتجدر الإشارة أنّ هذه التلميذة التي أقدمت على إضرام النار في جسدها تمّ ايواؤها بالمستشفى الجهوي بتوزر ولاتزال مقيمة به إلى غاية اليوم وقد يتمّ نقلها إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس في صورة عدم استقرار أو تعكّر حالتها.
توزر – الشروق أنلاين - بوبكر حريزي
نفى المندوب الجهوي للتربية بتوزر كمال بالزاوية الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية والصفحات الاجتماعية على شبكة الأنترنات حول إقدام تلميذة بإحدى إعداديات مدينة توزر ليلة البارحة على إضرام النار في جسدها بسبب لعبة الحوت الأزرق.
وأكّد كمال بالزاوية في تصريحه للشروق أونلاين اليوم أن الأسباب اجتماعية بحتة وأوضح أنّ أبوها وأمّها منفصلان بالطلاق وسلوكها ليس عاديا وتتغيّب عن الدراسة باستمرار ويتمّ استدعاء أمّها بشكل شبه يومي بسبب غياباتها المتكررة وبالأمس يوم الحادثة كانت متغيبة عن الدراسة وأثبتت نتائج حملة تحسيسية قامت بها الادارة الجهوية للتربية بتوزر بالتنسيق مع اخصائية نفسية خلال الأسبوع المنقضي بالإعدادية التي تزاول فيها دراستها أنّها لا علاقة لها بلعبة الحوت الأزرق بتاتا فأولى حلقات ممارسة لعبة الحوت الأزرق وهي الايذاء بتشليط اليد أو الساقين غير موجودة لديها واسمها غير موجود في قائمة الذين يشتبه في ممارستهم للعبة الحوت الأزرق حسب التقصي حاليا في جهة توزر وأضاف كمال بالزّاوية أنّ الحملة التحسيسية التوعوية التي تقوم بها المندوبية الجهوية للتربية بتوزر حول لعبة الحوت الأزرق مجدية النتائج وتحقق أهدافها فلقد انطلقت من رؤية تعتمد على التركيز على الحالات التي تشملها العملية الاستقصائية والواردة حولها إشعارات بمؤسساتها التربوية ويتمّ اختيار قائدة أو قائد من بين هذه الحالات لإقناع بقية الحالات بالإقلاع عن لعبة الحوت الأزرق.
وتجدر الإشارة أنّ هذه التلميذة التي أقدمت على إضرام النار في جسدها تمّ ايواؤها بالمستشفى الجهوي بتوزر ولاتزال مقيمة به إلى غاية اليوم وقد يتمّ نقلها إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس في صورة عدم استقرار أو تعكّر حالتها.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018