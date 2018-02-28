خاص: الانتخابات البلدية بصفاقس

غربال الهيئة المستقلة للإنتخابات يسقط 9 قائمات في الدائرتين

الشروق أون لاين – مكتب صفاقس - راشد شعور:

علمت الشروق أون لاين أن الهيئة المستقلة الفرعية للانتخابات البلدية بفرعيها بصفاقس واحد وإثنين، أسقطت 9 قائمات مترشحة للإنتخابات البلبدية 2018 من ضمن 131 قائمة ليقتصر العدد على 122 قائمة متنافسة فقط.

وقالت مصادر"الشروق أون لاين" إن 3 قائمات سقطت من دائرة صفاقس 2 من ضمن 66 قائمة ليقتصر عدد القائمات المتنافسة الآن بصفاقس واحد على 63 فقط بعد أن أتى غربال الهيئة المستقلة على قائمتين بصفاقس المدينة وقائمة بالصخيرة .

كما أسقط غربال الهيئة الفرعية المستقلة بصفاقس واحد 6 قائمات من ضمن 65 قائمة ليقتصر العدد على 59 قائمة فقط مترشحة.