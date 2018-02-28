سيدي بوزيد: مدرسة ابتدائية تتعرض للسرقة

سيدي بوزيد - الشروق اونلاين - قيس

تعرضت ليلة البارحة المدرسة الابتدائية قارة حديد التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية للسطو من قبل مجهولين استولوا على أجهزة حواسيب. وحسب المعطيات التي تحصلت عليها "الشروق اون لاين" فإن حارس المؤسسة تفطن ليلة البارحة الى مجموعة مجهولة اقتحمت المدرسة والاستيلاء على بعض الاغراض ثم لاذوا بالفرار. هذا وقام مدير المدرسة الابتدائية بإبلاغ السلط الامنية التي تحولت على عين وتعهدت بالبحث في الحادثة.