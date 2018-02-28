قبلي: الشروع في جبر الأضرار لفائدة الفلاحين قريبا

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باشرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في قبلي بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية عملية تحديد الحسابات الجارية للفلاحين الذين سينتفعون بالمبالغ المالية التي أقرّتها الحكومة لجبر الاضرار التي لحقت بقطاع الزراعات الجيوحرارية في ولاية قبلي خلال الموسم الفلاحي 2016 - 2017 وفق ما أكّده رئيس خلية الزراعات الجيوحرارية بالمندوبية احمد عبد الدايم في تصريح اليوم لمراسل (وات)
وأوضح أن حجم الاعتمادات التي سينتفع بها 270 فلاحا موزعين على كافة المشاريع في الجهة تناهز 167 الف دينار وترمي الى مساعدتهم على اقتناء الادوية للتوقّي من انتشار بعض الامراض التي باتت تسجّل في السنوات الاخيرة الى جانب تمكين فلاحي مشروع "راس العين" في قبلي على مواصلة نشاطهم الذي تراجع بسبب تملّح البئر الجوفية الحارة المخصصة لريّ هذا المشروع.
وأضاف المصدر ذاته ان المبلغ الجملي للاضرار التي تم تقييمها من قبل مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بكافة المشاريع في قطاع الزراعات الجيوحرارية بالجهة ناهز 556 الف دينار أقرّت الحكومة عن طريق صندوق جبر الاضرار تعويض 30 بالمائة منها قصد تمكين كافة الفلاحين في القطاع من الاستمرار في نشاطهم خاصة وانهم جميعا من صغار الفلاحين وتمثّل البيوت المحمية بالنسبة لاغلبهم المورد الوحيد للرزق.
باشرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في قبلي بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية عملية تحديد الحسابات الجارية للفلاحين الذين سينتفعون بالمبالغ المالية التي أقرّتها الحكومة لجبر الاضرار التي لحقت بقطاع الزراعات الجيوحرارية في ولاية قبلي خلال الموسم الفلاحي 2016 - 2017 وفق ما أكّده رئيس خلية الزراعات الجيوحرارية بالمندوبية احمد عبد الدايم في تصريح اليوم لمراسل (وات)
وأوضح أن حجم الاعتمادات التي سينتفع بها 270 فلاحا موزعين على كافة المشاريع في الجهة تناهز 167 الف دينار وترمي الى مساعدتهم على اقتناء الادوية للتوقّي من انتشار بعض الامراض التي باتت تسجّل في السنوات الاخيرة الى جانب تمكين فلاحي مشروع "راس العين" في قبلي على مواصلة نشاطهم الذي تراجع بسبب تملّح البئر الجوفية الحارة المخصصة لريّ هذا المشروع.
وأضاف المصدر ذاته ان المبلغ الجملي للاضرار التي تم تقييمها من قبل مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بكافة المشاريع في قطاع الزراعات الجيوحرارية بالجهة ناهز 556 الف دينار أقرّت الحكومة عن طريق صندوق جبر الاضرار تعويض 30 بالمائة منها قصد تمكين كافة الفلاحين في القطاع من الاستمرار في نشاطهم خاصة وانهم جميعا من صغار الفلاحين وتمثّل البيوت المحمية بالنسبة لاغلبهم المورد الوحيد للرزق.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018