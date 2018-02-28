قبلي: الشروع في جبر الأضرار لفائدة الفلاحين قريبا

باشرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في قبلي بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية عملية تحديد الحسابات الجارية للفلاحين الذين سينتفعون بالمبالغ المالية التي أقرّتها الحكومة لجبر الاضرار التي لحقت بقطاع الزراعات الجيوحرارية في ولاية قبلي خلال الموسم الفلاحي 2016 - 2017 وفق ما أكّده رئيس خلية الزراعات الجيوحرارية بالمندوبية احمد عبد الدايم في تصريح اليوم لمراسل (وات)

وأوضح أن حجم الاعتمادات التي سينتفع بها 270 فلاحا موزعين على كافة المشاريع في الجهة تناهز 167 الف دينار وترمي الى مساعدتهم على اقتناء الادوية للتوقّي من انتشار بعض الامراض التي باتت تسجّل في السنوات الاخيرة الى جانب تمكين فلاحي مشروع "راس العين" في قبلي على مواصلة نشاطهم الذي تراجع بسبب تملّح البئر الجوفية الحارة المخصصة لريّ هذا المشروع.

وأضاف المصدر ذاته ان المبلغ الجملي للاضرار التي تم تقييمها من قبل مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بكافة المشاريع في قطاع الزراعات الجيوحرارية بالجهة ناهز 556 الف دينار أقرّت الحكومة عن طريق صندوق جبر الاضرار تعويض 30 بالمائة منها قصد تمكين كافة الفلاحين في القطاع من الاستمرار في نشاطهم خاصة وانهم جميعا من صغار الفلاحين وتمثّل البيوت المحمية بالنسبة لاغلبهم المورد الوحيد للرزق.