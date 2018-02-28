المخرجة والمنتجة السينمائية نجوى سلامة في ذمة الله

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نعت وزارة الشؤون الثقافية رحيل المخرجة والمنتجة السينمائية نجوى سلامة التي وافتها المنية فجر اليوم الأربعاء 28 فيفري 2018 عن سن تناهز60 عاما.
ونجوى سلامة هي من مواليد 23 مارس 1958 ، مخرجة ومنتجة سينمائية لعدد هام من الـأعمال السينمائية الروائية منها أو الوثائقية . لها العديد من الإسهامات الكبيرة في مجال الإنتاج التلفزي والسينمائي منها “يوم دون امرأة” و”حيرة” و”خميس عشية” وغيرها من الأعمال الناقدة والمعالجة للواقع بجرأة.
حظي فيلمها “حيرة” (أنتج سنة 2010) باستحسان كبير على المستوى العالمي وتوّج بعديد الجوائز في مهرجانات قارية واقليمية وعالمية باعتباره يطرح قضية المرأة في مختلف أشكالها وتمظهراتها في مجتمعنا. فرغت في ديسمبر المنقضي من تصوير آخر أفلامها الذي يحمل عنوان عنوان “فوزي ومسطاري”وهو من بطولة كل من سوسن معالج و محمد علي بن جمعة ومريم بن حسين وعلي بنور وغيرهم. رحم الله الفقيدة وأسكنها فراديس جنانه وألهم أهلها وذويها وكامل الأسرة الثقافية مزيد الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
نعت وزارة الشؤون الثقافية رحيل المخرجة والمنتجة السينمائية نجوى سلامة التي وافتها المنية فجر اليوم الأربعاء 28 فيفري 2018 عن سن تناهز60 عاما.
ونجوى سلامة هي من مواليد 23 مارس 1958 ، مخرجة ومنتجة سينمائية لعدد هام من الـأعمال السينمائية الروائية منها أو الوثائقية . لها العديد من الإسهامات الكبيرة في مجال الإنتاج التلفزي والسينمائي منها “يوم دون امرأة” و”حيرة” و”خميس عشية” وغيرها من الأعمال الناقدة والمعالجة للواقع بجرأة.
حظي فيلمها “حيرة” (أنتج سنة 2010) باستحسان كبير على المستوى العالمي وتوّج بعديد الجوائز في مهرجانات قارية واقليمية وعالمية باعتباره يطرح قضية المرأة في مختلف أشكالها وتمظهراتها في مجتمعنا. فرغت في ديسمبر المنقضي من تصوير آخر أفلامها الذي يحمل عنوان عنوان “فوزي ومسطاري”وهو من بطولة كل من سوسن معالج و محمد علي بن جمعة ومريم بن حسين وعلي بنور وغيرهم. رحم الله الفقيدة وأسكنها فراديس جنانه وألهم أهلها وذويها وكامل الأسرة الثقافية مزيد الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018