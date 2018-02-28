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يوم الأربعاء 28 فيفري 2018
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المخرجة والمنتجة السينمائية نجوى سلامة في ذمة الله
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الأولى
المخرجة والمنتجة السينمائية نجوى سلامة في ذمة الله
28 فيفري 2018 | 11:56

نعت وزارة الشؤون الثقافية رحيل المخرجة والمنتجة السينمائية نجوى سلامة التي وافتها المنية فجر اليوم الأربعاء 28 فيفري 2018 عن سن تناهز60 عاما.

ونجوى سلامة هي من مواليد 23 مارس 1958 ، مخرجة ومنتجة سينمائية لعدد هام من الـأعمال السينمائية الروائية منها أو الوثائقية . لها العديد من الإسهامات الكبيرة في مجال الإنتاج التلفزي والسينمائي منها “يوم دون امرأة” و”حيرة” و”خميس عشية” وغيرها من الأعمال الناقدة والمعالجة للواقع بجرأة.

حظي فيلمها “حيرة” (أنتج سنة 2010) باستحسان كبير على المستوى العالمي وتوّج بعديد الجوائز في مهرجانات قارية واقليمية وعالمية باعتباره يطرح قضية المرأة في مختلف أشكالها وتمظهراتها في مجتمعنا. فرغت في ديسمبر المنقضي من تصوير آخر أفلامها الذي يحمل عنوان عنوان “فوزي ومسطاري”وهو من بطولة كل من سوسن معالج و محمد علي بن جمعة ومريم بن حسين وعلي بنور وغيرهم. رحم الله الفقيدة وأسكنها فراديس جنانه وألهم أهلها وذويها وكامل الأسرة الثقافية مزيد الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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الأولى
المخرجة والمنتجة السينمائية نجوى سلامة في ذمة الله
28 فيفري 2018 | 11:56

نعت وزارة الشؤون الثقافية رحيل المخرجة والمنتجة السينمائية نجوى سلامة التي وافتها المنية فجر اليوم الأربعاء 28 فيفري 2018 عن سن تناهز60 عاما.

ونجوى سلامة هي من مواليد 23 مارس 1958 ، مخرجة ومنتجة سينمائية لعدد هام من الـأعمال السينمائية الروائية منها أو الوثائقية . لها العديد من الإسهامات الكبيرة في مجال الإنتاج التلفزي والسينمائي منها “يوم دون امرأة” و”حيرة” و”خميس عشية” وغيرها من الأعمال الناقدة والمعالجة للواقع بجرأة.

حظي فيلمها “حيرة” (أنتج سنة 2010) باستحسان كبير على المستوى العالمي وتوّج بعديد الجوائز في مهرجانات قارية واقليمية وعالمية باعتباره يطرح قضية المرأة في مختلف أشكالها وتمظهراتها في مجتمعنا. فرغت في ديسمبر المنقضي من تصوير آخر أفلامها الذي يحمل عنوان عنوان “فوزي ومسطاري”وهو من بطولة كل من سوسن معالج و محمد علي بن جمعة ومريم بن حسين وعلي بنور وغيرهم. رحم الله الفقيدة وأسكنها فراديس جنانه وألهم أهلها وذويها وكامل الأسرة الثقافية مزيد الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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