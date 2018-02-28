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يوم الأربعاء 28 فيفري 2018
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فريق تونسي يتوج بأربع ميداليات في المسابقة العالمية لفنون الطهي "تركيا 2018 "
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الثقافي
فريق تونسي يتوج بأربع ميداليات في المسابقة العالمية لفنون الطهي "تركيا 2018 "
28 فيفري 2018 | 11:49

تحصل فريق تونسي شاب على أربع ميداليات في الدورة 16 للمسابقة العالمية لفنون الطهي "تركيا 2018"، (فضيتان وبرونزيتان). وبذلك سجل الشبان التونسيون صعودهم على منصة التتويج في مسابقات كل الأصناف التي شاركوا فيها خلال هذه التظاهرة التي أقيمت من 22 إلى 25 فيفري بمشاركة أكثر من 1500 متسابق من مختلف أنحاء العالم وبحضور 200 حكم دولي في الطبخ أشرفوا على تقييم 77 صنفا من الأطباق.

وجاءت مشاركة الفريق التونسي بتأطير من جمعية أساتذة النكهة وخبراء الطهي والخدمة بتونس. وقد تألف من الشاف نبيل الركباني وهو حكم عالمي والشاب ياسين قرط (28 سنة) الذي شارك في صنف المرطبات على صحن ( dessert sur assiette) ونسرين بن سليمان (23 سنة) التي شاركت بطبق سمك من وصفة تعود إلى جزيرة جربة ويوسف بوزيد (28 سنة) الذي تولى تقديم طبق سمك تقليدي أصيل وقد شارك في المسابقة المخصصة لصنف "أكثر من 25 سنة". كما ضم الفريق الطباخ المحترف فادي حويج (24 سنة) الذي شارك في صنف "طبق المعجنات الأصيلة".

وجاء في ورقة إعلامية أن المشاركة في هذه المسابقة العالمية هي الثانية للفريق التونسي بعد أن كان سجل حضوره العام الماضي وتوج بكأس الدورة وميدالية ذهبية وأخرى فضية.

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فريق تونسي يتوج بأربع ميداليات في المسابقة العالمية لفنون الطهي "تركيا 2018 "
28 فيفري 2018 | 11:49

تحصل فريق تونسي شاب على أربع ميداليات في الدورة 16 للمسابقة العالمية لفنون الطهي "تركيا 2018"، (فضيتان وبرونزيتان). وبذلك سجل الشبان التونسيون صعودهم على منصة التتويج في مسابقات كل الأصناف التي شاركوا فيها خلال هذه التظاهرة التي أقيمت من 22 إلى 25 فيفري بمشاركة أكثر من 1500 متسابق من مختلف أنحاء العالم وبحضور 200 حكم دولي في الطبخ أشرفوا على تقييم 77 صنفا من الأطباق.

وجاءت مشاركة الفريق التونسي بتأطير من جمعية أساتذة النكهة وخبراء الطهي والخدمة بتونس. وقد تألف من الشاف نبيل الركباني وهو حكم عالمي والشاب ياسين قرط (28 سنة) الذي شارك في صنف المرطبات على صحن ( dessert sur assiette) ونسرين بن سليمان (23 سنة) التي شاركت بطبق سمك من وصفة تعود إلى جزيرة جربة ويوسف بوزيد (28 سنة) الذي تولى تقديم طبق سمك تقليدي أصيل وقد شارك في المسابقة المخصصة لصنف "أكثر من 25 سنة". كما ضم الفريق الطباخ المحترف فادي حويج (24 سنة) الذي شارك في صنف "طبق المعجنات الأصيلة".

وجاء في ورقة إعلامية أن المشاركة في هذه المسابقة العالمية هي الثانية للفريق التونسي بعد أن كان سجل حضوره العام الماضي وتوج بكأس الدورة وميدالية ذهبية وأخرى فضية.

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فريق تونسي يتوج بأربع ميداليات في المسابقة العالمية لفنون الطهي "تركيا 2018 "
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