فريق تونسي يتوج بأربع ميداليات في المسابقة العالمية لفنون الطهي "تركيا 2018 "

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تحصل فريق تونسي شاب على أربع ميداليات في الدورة 16 للمسابقة العالمية لفنون الطهي "تركيا 2018"، (فضيتان وبرونزيتان). وبذلك سجل الشبان التونسيون صعودهم على منصة التتويج في مسابقات كل الأصناف التي شاركوا فيها خلال هذه التظاهرة التي أقيمت من 22 إلى 25 فيفري بمشاركة أكثر من 1500 متسابق من مختلف أنحاء العالم وبحضور 200 حكم دولي في الطبخ أشرفوا على تقييم 77 صنفا من الأطباق.
وجاءت مشاركة الفريق التونسي بتأطير من جمعية أساتذة النكهة وخبراء الطهي والخدمة بتونس. وقد تألف من الشاف نبيل الركباني وهو حكم عالمي والشاب ياسين قرط (28 سنة) الذي شارك في صنف المرطبات على صحن ( dessert sur assiette) ونسرين بن سليمان (23 سنة) التي شاركت بطبق سمك من وصفة تعود إلى جزيرة جربة ويوسف بوزيد (28 سنة) الذي تولى تقديم طبق سمك تقليدي أصيل وقد شارك في المسابقة المخصصة لصنف "أكثر من 25 سنة". كما ضم الفريق الطباخ المحترف فادي حويج (24 سنة) الذي شارك في صنف "طبق المعجنات الأصيلة".
وجاء في ورقة إعلامية أن المشاركة في هذه المسابقة العالمية هي الثانية للفريق التونسي بعد أن كان سجل حضوره العام الماضي وتوج بكأس الدورة وميدالية ذهبية وأخرى فضية.
تحصل فريق تونسي شاب على أربع ميداليات في الدورة 16 للمسابقة العالمية لفنون الطهي "تركيا 2018"، (فضيتان وبرونزيتان). وبذلك سجل الشبان التونسيون صعودهم على منصة التتويج في مسابقات كل الأصناف التي شاركوا فيها خلال هذه التظاهرة التي أقيمت من 22 إلى 25 فيفري بمشاركة أكثر من 1500 متسابق من مختلف أنحاء العالم وبحضور 200 حكم دولي في الطبخ أشرفوا على تقييم 77 صنفا من الأطباق.
وجاءت مشاركة الفريق التونسي بتأطير من جمعية أساتذة النكهة وخبراء الطهي والخدمة بتونس. وقد تألف من الشاف نبيل الركباني وهو حكم عالمي والشاب ياسين قرط (28 سنة) الذي شارك في صنف المرطبات على صحن ( dessert sur assiette) ونسرين بن سليمان (23 سنة) التي شاركت بطبق سمك من وصفة تعود إلى جزيرة جربة ويوسف بوزيد (28 سنة) الذي تولى تقديم طبق سمك تقليدي أصيل وقد شارك في المسابقة المخصصة لصنف "أكثر من 25 سنة". كما ضم الفريق الطباخ المحترف فادي حويج (24 سنة) الذي شارك في صنف "طبق المعجنات الأصيلة".
وجاء في ورقة إعلامية أن المشاركة في هذه المسابقة العالمية هي الثانية للفريق التونسي بعد أن كان سجل حضوره العام الماضي وتوج بكأس الدورة وميدالية ذهبية وأخرى فضية.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018