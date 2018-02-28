اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية

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تعقد اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، اليوم الاربعاء اجتماعا في مقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وينتظر وفق بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية، أن يتم خلال الأيام القادمة إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على رئاسة الحكومة قصد مناقشته في إطار مجلس الوزراء قبل إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب، وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المذكور وأخضعته لمسار تشاوري مع مكونات المجتمع المدني والجهات المعنية، بحسب ما جاء في ذات البلاغ.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس أكد في تصريح سابق ل(وات) أن "تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء إذا لم يتم تبني مبادئ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679" في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018".
وأوضح رئيس الهيئة أن عدم المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية "ستكون له انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد التونسي" باعتبار أن أغلب المؤسسات تعتمد في معاملاتها على المعطيات الشخصية على غرار البنوك ومراكز النداء وشركات الخدمات وغيرها.
يشار إلى أن تونس صادقت في شهر نوفمبر 2017، على الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، وهي مطالبة حسب قداس بمواصلة هذا التمشي، وتبني مبادئ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679" .
وينص القانون الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية على أنه "لا يحق لأي هيكل عام أو خاص في أوروبا تمرير معطيات شخصية إلى أي دولة لا تضمن احترام هذه المعطيات وتنتهك مؤسساتها القانون الخاص المتعلق بحماية المعطيات الشخصية".
تعقد اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، اليوم الاربعاء اجتماعا في مقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وينتظر وفق بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية، أن يتم خلال الأيام القادمة إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على رئاسة الحكومة قصد مناقشته في إطار مجلس الوزراء قبل إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب، وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المذكور وأخضعته لمسار تشاوري مع مكونات المجتمع المدني والجهات المعنية، بحسب ما جاء في ذات البلاغ.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس أكد في تصريح سابق ل(وات) أن "تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء إذا لم يتم تبني مبادئ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679" في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018".
وأوضح رئيس الهيئة أن عدم المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية "ستكون له انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد التونسي" باعتبار أن أغلب المؤسسات تعتمد في معاملاتها على المعطيات الشخصية على غرار البنوك ومراكز النداء وشركات الخدمات وغيرها.
يشار إلى أن تونس صادقت في شهر نوفمبر 2017، على الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، وهي مطالبة حسب قداس بمواصلة هذا التمشي، وتبني مبادئ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679" .
وينص القانون الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية على أنه "لا يحق لأي هيكل عام أو خاص في أوروبا تمرير معطيات شخصية إلى أي دولة لا تضمن احترام هذه المعطيات وتنتهك مؤسساتها القانون الخاص المتعلق بحماية المعطيات الشخصية".
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018