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اكتشف علماء من الولايات المتحدة طريقة بسيطة للتغلب على الاكتئاب، تتضمن تناول الفواكه والخضروات الطازجة.
ويفيد موقع EurekAlert، بأن الخبراء استنتجوا من نتائج دراسة استمرت ست سنوات، تابعوا خلالها الحالة الصحية والنفسية لكبار السن، أن تناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة يخفض من خطر الاضطرابات النفسية.
قسم الباحثون المشاركين في الدراسة إلى ثلاث مجموعات رئيسية على أساس الحمية الغذائية التي يتبعونها (الحمية الغذائية لمعالجة ارتفاع ضغط الدم).
بينت نتائج هذه الدراسة أن خطر الاكتئاب كان أقل لدى المجموعة التي كانت تتغذى على الفواكه والخضروات والمواد الغذائية منخفضة الدهون. في حين كان أعلى مؤشر لمستوى خطر الاكتئاب لدى أفراد المجموعة التي كانت تتناول مواد غذائية فيها نسبة عالية من اللحوم الحمراء.
ويشير الباحثون إلى أن نتائج دراستهم لا تثبت أن تناول الفواكه والخضروات الطازجة يؤدي إلى تخفيض خطر الاضطرابات النفسية، بل فقط تستعرض وجود علاقة متبادلة بينهما.
يذكر أن نتائج دراسة سابقة بينت أن ممارسة تمارين اللياقة البدنية لمدة ساعة في الأسبوع يخفض بصورة ملحوظة خطر الاكتئاب.
اكتشف علماء من الولايات المتحدة طريقة بسيطة للتغلب على الاكتئاب، تتضمن تناول الفواكه والخضروات الطازجة.
ويفيد موقع EurekAlert، بأن الخبراء استنتجوا من نتائج دراسة استمرت ست سنوات، تابعوا خلالها الحالة الصحية والنفسية لكبار السن، أن تناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة يخفض من خطر الاضطرابات النفسية.
قسم الباحثون المشاركين في الدراسة إلى ثلاث مجموعات رئيسية على أساس الحمية الغذائية التي يتبعونها (الحمية الغذائية لمعالجة ارتفاع ضغط الدم).
بينت نتائج هذه الدراسة أن خطر الاكتئاب كان أقل لدى المجموعة التي كانت تتغذى على الفواكه والخضروات والمواد الغذائية منخفضة الدهون. في حين كان أعلى مؤشر لمستوى خطر الاكتئاب لدى أفراد المجموعة التي كانت تتناول مواد غذائية فيها نسبة عالية من اللحوم الحمراء.
ويشير الباحثون إلى أن نتائج دراستهم لا تثبت أن تناول الفواكه والخضروات الطازجة يؤدي إلى تخفيض خطر الاضطرابات النفسية، بل فقط تستعرض وجود علاقة متبادلة بينهما.
يذكر أن نتائج دراسة سابقة بينت أن ممارسة تمارين اللياقة البدنية لمدة ساعة في الأسبوع يخفض بصورة ملحوظة خطر الاكتئاب.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018