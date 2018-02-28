المساكني الأفضل في شهر فيفري في البطولة القطرية

قامت مؤسسة دوري النجوم في قطر مساء امس بتسليم جائزة الشهر لمدرب فريق الدحيل جمال بلماضي كأفضل مدرب، والدولي التونسي يوسف المساكني كأفضل لاعب بعد النتائج المميزة التي خرج بها فريق الدحيل في شهر فيفري الجاري.

وتم منح المدرب جمال بلماضي الجائزة بعد ان حقق مع فريق الدحيل الفوز في 4 مباريات حاصدا 12 نقطة واحرز له الفريق 18 هدفا، بينما استقبلت شباكه هدفا واحدا فقط بينما استحق اللاعب يوسف المساكني جائزة الافضل لهذا الشهر بعد ان شارك في 4 مباريات مع الفريق واستطاع ان يسجل 8 اهداف ونجح في ارسال تمريرتين حاسمتين لزملائه.