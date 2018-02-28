سيدي بوزيد: عمال الحضائر يحتجون

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين - قيس عماري

احتج صباح اليوم عدد هام من عملة الحضائر بسيدي بوزيد امام مقر الولاية احتجاجا على مخرجات الجلسة التي انعقدت بين ممثلين عن اتحاد واطراف حكومية.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بتسوية عادلة ونهائية لملف عمال الحضائر وعبروا عن رفضهم لمقترحات الحكومة التي اعتبروها لا ترتقي لتطلعاتهم و انتصاراته.