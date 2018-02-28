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يوم الأربعاء 28 فيفري 2018
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سيدي بوزيد: عمال الحضائر يحتجون
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شروق الجهات
سيدي بوزيد: عمال الحضائر يحتجون
28 فيفري 2018 | 10:59

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين - قيس عماري

احتج صباح اليوم عدد هام من عملة الحضائر بسيدي بوزيد امام مقر الولاية احتجاجا على مخرجات الجلسة التي انعقدت بين ممثلين عن اتحاد واطراف حكومية.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بتسوية عادلة ونهائية لملف عمال الحضائر وعبروا عن رفضهم لمقترحات الحكومة التي اعتبروها لا ترتقي لتطلعاتهم و انتصاراته.

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سيدي بوزيد: عمال الحضائر يحتجون
28 فيفري 2018 | 10:59

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين - قيس عماري

احتج صباح اليوم عدد هام من عملة الحضائر بسيدي بوزيد امام مقر الولاية احتجاجا على مخرجات الجلسة التي انعقدت بين ممثلين عن اتحاد واطراف حكومية.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بتسوية عادلة ونهائية لملف عمال الحضائر وعبروا عن رفضهم لمقترحات الحكومة التي اعتبروها لا ترتقي لتطلعاتهم و انتصاراته.

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عبد الحميد الرياحي
الكفّ عن الجدل... والعودة الى العمل
العودة الى العمل فورا ودون إبطاء.. هذا ما يحتاجه التونسيون أولا وقبل كل شيء.. كانت هذه احدى أهم الرسائل التي اختتم بها رئيس الحكومة حديثه الأخير للتلفزة الوطنية.
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