باردو: تفكيك شبكة سطو على المنازل

الشروق اون لاين- سليم العجرودي

علمت الشروق اون لاين ان الوحدات التابعة لفرقة الشرطة العدلية بباردو تمكنت من تفكيك شبكة تضم ثلاثة شبان من سكان حي الزهور والزهروني تورطوا في السطو على عدد من المحلات السكنية والتجارية بالخلع والاستيلاء من داخلها على اموال واجهزة الكترونية ووصل عدد السرقات المنسوبة الى المضنون فيهم الى حوالي 8 سرقات وتقرر الاحتفاظ بهم على ذمة الابحاث الى حين احالتهم على انضار العدالة.