خدعة بسيطة للتخلص من إدمان الهواتف

أدمن معظمنا استخدام الهواتف الذكية على مدار الساعة، سواء لتصفح آخر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث مع الأصدقاء عبر تطبيقات المراسلة.

وبهذا الصدد، تحدثت مراسلة التعليم الرقمي ومؤلفة "The Art of Screen"، آنيا كامينيتز، عن استخدام الآباء لهواتفهم الذكية أمام أطفالهم.

وأوصت آنيا بضرورة إعلان الآباء عما يفعلونه عند التحقق من هواتفهم، ما سيساعدهم على خلق مناخ مفتوح مع أطفالهم، بالإضافة إلى جعلهم أكثر وعيا حول أفعالهم. وعلى سبيل المثال، يمكن القول "هيا لنرى أحوال الطقس، أو سأقوم بمراسلة والدكم لمعرفة موعد قدومه إلى المنزل".

وقالت آنيا: "أعتقد أن هذه الطريقة المقترحة من قبل صديقتي، دانا بويد، خبيرة مواقع التواصل الاجتماعي، رائعة حقا لمساعدة الأطفال على فهم ما تفعله عند التحقق من الهاتف. وفي الوقت نفسه، لن تقوم بالتحقق من هاتفك وأنت تنظر إلى ابنك وتقول: أوه، أريد أن أرى آخر منشورات ريهانا على انستغرام".

وتجدر الإشارة إلى أن هدر الكثير من الوقت على هاتفك، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عطائك اليومي.