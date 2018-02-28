خدعة بسيطة للتخلص من إدمان الهواتف

-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018
أدمن معظمنا استخدام الهواتف الذكية على مدار الساعة، سواء لتصفح آخر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث مع الأصدقاء عبر تطبيقات المراسلة.
وبهذا الصدد، تحدثت مراسلة التعليم الرقمي ومؤلفة "The Art of Screen"، آنيا كامينيتز، عن استخدام الآباء لهواتفهم الذكية أمام أطفالهم.
وأوصت آنيا بضرورة إعلان الآباء عما يفعلونه عند التحقق من هواتفهم، ما سيساعدهم على خلق مناخ مفتوح مع أطفالهم، بالإضافة إلى جعلهم أكثر وعيا حول أفعالهم. وعلى سبيل المثال، يمكن القول "هيا لنرى أحوال الطقس، أو سأقوم بمراسلة والدكم لمعرفة موعد قدومه إلى المنزل".
وقالت آنيا: "أعتقد أن هذه الطريقة المقترحة من قبل صديقتي، دانا بويد، خبيرة مواقع التواصل الاجتماعي، رائعة حقا لمساعدة الأطفال على فهم ما تفعله عند التحقق من الهاتف. وفي الوقت نفسه، لن تقوم بالتحقق من هاتفك وأنت تنظر إلى ابنك وتقول: أوه، أريد أن أرى آخر منشورات ريهانا على انستغرام".
وتجدر الإشارة إلى أن هدر الكثير من الوقت على هاتفك، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عطائك اليومي.
أدمن معظمنا استخدام الهواتف الذكية على مدار الساعة، سواء لتصفح آخر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث مع الأصدقاء عبر تطبيقات المراسلة.
وبهذا الصدد، تحدثت مراسلة التعليم الرقمي ومؤلفة "The Art of Screen"، آنيا كامينيتز، عن استخدام الآباء لهواتفهم الذكية أمام أطفالهم.
وأوصت آنيا بضرورة إعلان الآباء عما يفعلونه عند التحقق من هواتفهم، ما سيساعدهم على خلق مناخ مفتوح مع أطفالهم، بالإضافة إلى جعلهم أكثر وعيا حول أفعالهم. وعلى سبيل المثال، يمكن القول "هيا لنرى أحوال الطقس، أو سأقوم بمراسلة والدكم لمعرفة موعد قدومه إلى المنزل".
وقالت آنيا: "أعتقد أن هذه الطريقة المقترحة من قبل صديقتي، دانا بويد، خبيرة مواقع التواصل الاجتماعي، رائعة حقا لمساعدة الأطفال على فهم ما تفعله عند التحقق من الهاتف. وفي الوقت نفسه، لن تقوم بالتحقق من هاتفك وأنت تنظر إلى ابنك وتقول: أوه، أريد أن أرى آخر منشورات ريهانا على انستغرام".
وتجدر الإشارة إلى أن هدر الكثير من الوقت على هاتفك، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عطائك اليومي.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018