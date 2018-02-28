احتياطي العملة الصعبة يواصل الانهيار

الشروق اون لاين- سليم العجرودي

في تحيين جديد صادر امس الثلاثاء عن البنك المركزي للبلاد التونسية تواصل انهيار احتياطي العملة الصعبة حيث بلغ الى حدود امس 11444 مليون دينار وهو ما يوازي 81 يوما فقط من التوريد علما وان الاسبوع الماضي فقط سجل الاحتياطي من العملة الصعبة معدل 82 يوما من التوريد ويعود تواصل الانهيار الى عدم تراجع نسق التوريد العشوائي رغم الرسوم الجمركية التي وضفتها الحكومة التونسية بخصوص توريد جملة من المنتوجات القادمة اساسا من تركيا والصين في قانون المالية لسنة 2018.