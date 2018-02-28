فتاة تونسية تكسر عزوبية كاظم الساهر

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

إحتفل الفنان العراقي ،كاظم الساهر بعقد قرانه مؤخرا في كنف السرية بالعاصمة الامريكية واشنطن من شابة تصغره بـ20 سنة على الاقل .

ونقلت مصادر في الوسط الفني ان كاظم الساهر يعيش قصة حب غير معلنة من فتاة تونسية ظهرت معه مؤخرا في صورة راجت على وسائل التواصل الاجتماعي وتدعى "سارة" اصيلة مدينة صفاقس احدى المعجبات المتيمات بالفنان العراقي .