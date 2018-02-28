مطار النفيضة: حجز 14 حقيبة من المصوغ المقلد لدى سائح بلجيكي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: نجحت ليلة البارحة فرقة التفتيش الأمني التابعة لفرقة شرطة الحدود والأجانب بمطار النفيضة الحمامات الدولي في حجز 438 كغ من مجوهرات متنوعة مقلدة لدى سائح بلجيكي حيث ناهزت الـ 14 حقيبة في رحلة قادمة من بروكسال في حدود الساعة التاسعة ليلا .

وأكد مصدر أمني لـ "الشروق أون لاين" أن الوحدات الأمنية قامت بحجز المصوغ المقلد وتحرير محضر في الغرض بعد مراجعة النيابة العمومية والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.