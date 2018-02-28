أريانة: القبض على شخص محكوم بـ 95 سنة سجنا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت يوم 27 فيفري 2018 فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية من إلقاء القبض على شخص عمره 43 سنة قاطن بولاية أريانة مفتش عنه وصادر في شأنه 36 منشور تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس وأحكام بالسجن بلغت 95 سنة سجنا.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.