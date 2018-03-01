الرابطة المحترفة الاولى: حكام مباريات الجولة 20

عبد الحميد الرياحي

العودة الى العمل فورا ودون إبطاء.. هذا ما يحتاجه التونسيون أولا وقبل كل شيء.. كانت هذه احدى أهم الرسائل التي اختتم بها رئيس الحكومة حديثه الأخير للتلفزة الوطنية.