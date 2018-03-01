الرابطة المحترفة الاولى: حكام مباريات الجولة 20

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في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الخميس والجمعة :
الخميس 1 مارس 2018
الملعب الاولمبي برادس س 14
النادي الافريقي- الترجي الجرجيسي هيثم القصعي
ملعب القيروان س 14 و 30 دق
شبيبة القيروان – اتحاد بن قردان امير العيادي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 15 و 30 دق)
النادي الصفاقسي – النجم الساحلي يوسف السرايري
الجمعة 2 مارس 2018
مركب الهادي النيفر بباردو (س 14 و 30 دق)
الملعب التونسي – اولمبيك مدنين عامر شوشان
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 15)
الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي اسامة رزق الله
ملعب قابس (س 14 و 30 دق)
الملعب القابسي – النادي البنزرتي اسامة بن اسحاق
ملعب المتلوي (س 14 و 30 دق)
نجم المتلوي – مستقبل قابس نضال اللطيف
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الخميس والجمعة :
الخميس 1 مارس 2018
الملعب الاولمبي برادس س 14
النادي الافريقي- الترجي الجرجيسي هيثم القصعي
ملعب القيروان س 14 و 30 دق
شبيبة القيروان – اتحاد بن قردان امير العيادي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 15 و 30 دق)
النادي الصفاقسي – النجم الساحلي يوسف السرايري
الجمعة 2 مارس 2018
مركب الهادي النيفر بباردو (س 14 و 30 دق)
الملعب التونسي – اولمبيك مدنين عامر شوشان
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 15)
الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي اسامة رزق الله
ملعب قابس (س 14 و 30 دق)
الملعب القابسي – النادي البنزرتي اسامة بن اسحاق
ملعب المتلوي (س 14 و 30 دق)
نجم المتلوي – مستقبل قابس نضال اللطيف
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018