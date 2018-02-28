تعطل الدروس بمعهد الطاهر الحداد بالرقاب

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: تعطلت صباح اليوم الدروس بالمعهد الثانوي الطاهر الحداد بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد نتيجة احتجاج التلاميذ للمطالبة اسناد معدلاتهم للسداسي الأول. و اكد عدد من المحتجين مطلبهم يهدف الى حصولهم على نتائج التقييم و خاصة اعداد الشفاهي حتى لا يكونوا ضحية الصراع القائم بين النقابة مع سلطة الاشراف.