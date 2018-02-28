فتوى جديدة بشأن التقاط "السيلفي" في الحج والعمرة

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أكد أمين الفتوى في "دار الإفتاء" المصرية، أحمد ممدوح، أن الأصل في التقاط الصور التذكارية خلال أداء مناسك الحج والعمرة جائز.
وقال أحمد ممدوح في شريط فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على سبيل المثال عند تصوير حدث عائلي أو شيء تذكاري فهذا جائز، ولكن عند تصوير شيء لا يرضي الله فهذا ممنوع".
وتابع خلال رده على سؤال عن حكم التصوير السيلفي في الحج والعمرة قائلا: "استخدام الكاميرا والتصوير لا يبطل الحج ولا ينقص من ثوابه، ولكن يجب أن نلاحظ أن الحج رحلة روحية ورحلة العمر، وأن الإنسان يذهب إلى هناك تاركا أهله وماله ودنياه ليقف بين يدى الله ليرجع كما ولدته أمه".
وأضاف أنه لا مانع من أن يلتقط الحاج صورة أمام الكعبة أو بوقفة عرفة، مشيرا إلى أن ذلك لا يجب أن يخرجه عن روحانية الحج، فينشغل بالتصوير عن الخشوع والخضوع.
أكد أمين الفتوى في "دار الإفتاء" المصرية، أحمد ممدوح، أن الأصل في التقاط الصور التذكارية خلال أداء مناسك الحج والعمرة جائز.
وقال أحمد ممدوح في شريط فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على سبيل المثال عند تصوير حدث عائلي أو شيء تذكاري فهذا جائز، ولكن عند تصوير شيء لا يرضي الله فهذا ممنوع".
وتابع خلال رده على سؤال عن حكم التصوير السيلفي في الحج والعمرة قائلا: "استخدام الكاميرا والتصوير لا يبطل الحج ولا ينقص من ثوابه، ولكن يجب أن نلاحظ أن الحج رحلة روحية ورحلة العمر، وأن الإنسان يذهب إلى هناك تاركا أهله وماله ودنياه ليقف بين يدى الله ليرجع كما ولدته أمه".
وأضاف أنه لا مانع من أن يلتقط الحاج صورة أمام الكعبة أو بوقفة عرفة، مشيرا إلى أن ذلك لا يجب أن يخرجه عن روحانية الحج، فينشغل بالتصوير عن الخشوع والخضوع.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018