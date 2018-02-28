فتوى جديدة بشأن التقاط "السيلفي" في الحج والعمرة

أكد أمين الفتوى في "دار الإفتاء" المصرية، أحمد ممدوح، أن الأصل في التقاط الصور التذكارية خلال أداء مناسك الحج والعمرة جائز.

وقال أحمد ممدوح في شريط فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على سبيل المثال عند تصوير حدث عائلي أو شيء تذكاري فهذا جائز، ولكن عند تصوير شيء لا يرضي الله فهذا ممنوع".

وتابع خلال رده على سؤال عن حكم التصوير السيلفي في الحج والعمرة قائلا: "استخدام الكاميرا والتصوير لا يبطل الحج ولا ينقص من ثوابه، ولكن يجب أن نلاحظ أن الحج رحلة روحية ورحلة العمر، وأن الإنسان يذهب إلى هناك تاركا أهله وماله ودنياه ليقف بين يدى الله ليرجع كما ولدته أمه".

وأضاف أنه لا مانع من أن يلتقط الحاج صورة أمام الكعبة أو بوقفة عرفة، مشيرا إلى أن ذلك لا يجب أن يخرجه عن روحانية الحج، فينشغل بالتصوير عن الخشوع والخضوع.