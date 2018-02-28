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يوم الأربعاء 28 فيفري 2018
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"فورزا تونس" تنفذ وقفة احتجاجية فنية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة
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القضائي
في اطار حملة "فقنا بيكم"
"فورزا تونس" تنفذ وقفة احتجاجية فنية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة
28 فيفري 2018 | 09:01

في إطار حملة "فقنا بيكم" نفذ أمس الثلاثاء أعضاء جمعية فورزا تونس وقفة احتجاجية فنية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة على خلفية ما اعتبروه انتهاكات بالهيئة وخرق بنود القانون المنضم للعدالة الانتقالية بعد طلب الهيئة التمديد في مهامها.

واعتبر رئيس الجمعية سهيل بيوض في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أن هيئة الحقيقة والكرامة حرّفت التاريخ و عرضته في "جلسات علنية مشوّهة" كما اعتبر بيوض أن الهيئة لم تنجز اهم مهمة جاءت من اجلها وهي المصالحة الشاملة التي تهدف الى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعي وبناء دولة القانون واعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة كما اضرت بالوحدة الوطنية حسب تعبيره.

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في اطار حملة "فقنا بيكم"
"فورزا تونس" تنفذ وقفة احتجاجية فنية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة
28 فيفري 2018 | 09:01

في إطار حملة "فقنا بيكم" نفذ أمس الثلاثاء أعضاء جمعية فورزا تونس وقفة احتجاجية فنية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة على خلفية ما اعتبروه انتهاكات بالهيئة وخرق بنود القانون المنضم للعدالة الانتقالية بعد طلب الهيئة التمديد في مهامها.

واعتبر رئيس الجمعية سهيل بيوض في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أن هيئة الحقيقة والكرامة حرّفت التاريخ و عرضته في "جلسات علنية مشوّهة" كما اعتبر بيوض أن الهيئة لم تنجز اهم مهمة جاءت من اجلها وهي المصالحة الشاملة التي تهدف الى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعي وبناء دولة القانون واعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة كما اضرت بالوحدة الوطنية حسب تعبيره.

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28 فيفري 2018 السّاعة 19:03
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28 فيفري 2018 السّاعة 18:41
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الفرقة الجهوية المختصة بالبحث...
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تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
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عبد الحميد الرياحي
الكفّ عن الجدل... والعودة الى العمل
العودة الى العمل فورا ودون إبطاء.. هذا ما يحتاجه التونسيون أولا وقبل كل شيء.. كانت هذه احدى أهم الرسائل التي اختتم بها رئيس الحكومة حديثه الأخير للتلفزة الوطنية.
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