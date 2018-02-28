في اطار حملة "فقنا بيكم"

"فورزا تونس" تنفذ وقفة احتجاجية فنية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة

في إطار حملة "فقنا بيكم" نفذ أمس الثلاثاء أعضاء جمعية فورزا تونس وقفة احتجاجية فنية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة على خلفية ما اعتبروه انتهاكات بالهيئة وخرق بنود القانون المنضم للعدالة الانتقالية بعد طلب الهيئة التمديد في مهامها.

واعتبر رئيس الجمعية سهيل بيوض في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أن هيئة الحقيقة والكرامة حرّفت التاريخ و عرضته في "جلسات علنية مشوّهة" كما اعتبر بيوض أن الهيئة لم تنجز اهم مهمة جاءت من اجلها وهي المصالحة الشاملة التي تهدف الى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعي وبناء دولة القانون واعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة كما اضرت بالوحدة الوطنية حسب تعبيره.