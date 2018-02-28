ظهور حياة الفهد على كرسي متحرك يقلق محبيها

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة الكويتية حياة الفهد وهي على كرسي متحرك بمطار الملك خالد الدولي . وأثارت الصور تساؤلات متابعي الفنانة كما أثارت القلق عل صحتها.

وخلال ظهورها على شاشة برنامج "صباح السعودية" على قناة السعودية تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني للكويت، تبين أنها تتعافى حالياً من وعكة صحية قد تعرضت لها مؤخراً وأن حالتها الصحية مطمئنة للغاية.