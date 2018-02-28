قاض عربي يتسلّم ملف قضية فساد نتنياهو

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نقل ملف القضية "4000" التي تبحث في شبهات فساد لشاؤول ألوفيتش مالك شركة "بيزك" للاتصالات، وموقع "والا" المرتبط برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليصبح في عهدة قاض عربي هو علاء مصاروة من مدينة "الطيبة".
فبعد الكشف عن رسائل واتصالات بين القاضية والمحقق الرئيسي في القضية "4000"، تقرّر نقل هذا الملف الخطير إلى القاضي العربي علاء مصاروة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وشغلت القضية التي سيعمل عليها مصاروة الرأي العام الإسرائيلي، حيث يشتبه في حصول موقع "والا" على مزايا وتسهيلات من قبل شركة "بيزك"، بين عامي 2015 و2017، وذلك مقابل تقديم تغطية إيجابية لنتنياهو على الموقع الإلكتروني.
ويأتي تعيين مصاروة للعمل على القضية بعد رفض استئناف قدمه محامو الدفاع يوم أمس الثلاثاء، ضد قرار تمديد اعتقال ألوفيتش.
وكانت مديرة دائرة الأوراق المالية بالنيابة العامة الإسرائيلية، يهوديت تيروش، قد هاجمت نتنياهو في جلسة الاستئناف الخاصة بالقضية، واصفةً "دفع الرشى"، بأنه أمر "بالغ الخطورة"، وبأن وصف دعم الموقع الإخباري لنتنياهو بكونه "تغطية إيجابية"، مصطلح غير صحيح.
كذلك أشارت يهوديت إلى وجود اشتباه لمحاولات قام بها ألوفيتش ونير حيفتس المستشار السابق لنتنياهو ، الغرض منها عرقلة إجراءات سير التحقيق في القضية.
من جانبه اعتبر القاضي علاء مصاروة، أن إطلاق سراح المشتبه بهم قد يمس بإجراء التحقيق في قضية بالغ الخطورة.
نقل ملف القضية "4000" التي تبحث في شبهات فساد لشاؤول ألوفيتش مالك شركة "بيزك" للاتصالات، وموقع "والا" المرتبط برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليصبح في عهدة قاض عربي هو علاء مصاروة من مدينة "الطيبة".
فبعد الكشف عن رسائل واتصالات بين القاضية والمحقق الرئيسي في القضية "4000"، تقرّر نقل هذا الملف الخطير إلى القاضي العربي علاء مصاروة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وشغلت القضية التي سيعمل عليها مصاروة الرأي العام الإسرائيلي، حيث يشتبه في حصول موقع "والا" على مزايا وتسهيلات من قبل شركة "بيزك"، بين عامي 2015 و2017، وذلك مقابل تقديم تغطية إيجابية لنتنياهو على الموقع الإلكتروني.
ويأتي تعيين مصاروة للعمل على القضية بعد رفض استئناف قدمه محامو الدفاع يوم أمس الثلاثاء، ضد قرار تمديد اعتقال ألوفيتش.
وكانت مديرة دائرة الأوراق المالية بالنيابة العامة الإسرائيلية، يهوديت تيروش، قد هاجمت نتنياهو في جلسة الاستئناف الخاصة بالقضية، واصفةً "دفع الرشى"، بأنه أمر "بالغ الخطورة"، وبأن وصف دعم الموقع الإخباري لنتنياهو بكونه "تغطية إيجابية"، مصطلح غير صحيح.
كذلك أشارت يهوديت إلى وجود اشتباه لمحاولات قام بها ألوفيتش ونير حيفتس المستشار السابق لنتنياهو ، الغرض منها عرقلة إجراءات سير التحقيق في القضية.
من جانبه اعتبر القاضي علاء مصاروة، أن إطلاق سراح المشتبه بهم قد يمس بإجراء التحقيق في قضية بالغ الخطورة.
-
20:21امريكا تحذر من التعامل مع "كتبية جند الخلافة " الارهابية المتمركزة بجبال تونس
28 فيفري 2018
-
20:06كرة اليد: نتائج وترتيب مباريات الجولة 16 لبطولة القسم الوطني "أ"
28 فيفري 2018
-
19:48الحرس البحري بسوسة ينقذ 3 اشخاص من موت محقق
28 فيفري 2018
-
19:38عقوبة بمباراتين ضد التيجاني بلعيد
28 فيفري 2018
-
19:23غدا: الافتتاح غير الرسمي لمدينة الثقافة
28 فيفري 2018
-
19:11فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير
28 فيفري 2018
-
19:03بنزرت: الديوانة تحبط عملية تصدير مادة الرزين الصناعية نحو الكيان الصهيوني
28 فيفري 2018
-
18:50إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي التونسي ومنظّمة الأعراف
28 فيفري 2018
-
18:41مجاز الباب: الاحتفاظ بشاب اغتصب تلميذتين
28 فيفري 2018
-
-
18:23سلمى اللومي: تونس ستستقبل على الأقل 8 ملايين سائح هذه السنة"
28 فيفري 2018
-
18:06منظمة الاعراف بسيدي بوزيد تهدد بالدخول في اضراب عام جهوي
28 فيفري 2018
-
17:48النفيضة: انقلاب شاحنة محملة بالخضر وإصابة شخصين
28 فيفري 2018
-
17:39بن غربية: الحكومة عازمة على استئصال الفساد
28 فيفري 2018
-
17:35تطاوين: خلاف بين معتصمي الكامور يعطل جلسة بمقر الولاية
28 فيفري 2018
-
17:29اتصالات تونس في المؤتمر العالمي للجوّال
28 فيفري 2018
-
-
17:05الجزيري يتطلع للثأر من روبن هاس في دبي
28 فيفري 2018
-
-
16:35تَعَذّر حضور الغرسلي امام القضاء العسكري
28 فيفري 2018